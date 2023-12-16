بسبب الشبورة، مرور الدقهلية يطالب المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة (صور)

شهدت محافظة الدقهلية في الساعات الأولى لصباح اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة على العديد من الطرق خاصة الطريق الزراعى "ميت غمر - القاهرة " و"المنصورة – بنها" الحر والطرق الرئيسية والزراعية بالمحافظة.

شبورة علي الطرق في الدقهلية، فيتو

وناشدت إدارة مرور الدقهلية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

Advertisements

وتشهد حاليا محافظة الدقهلية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة

يسود محافظة الدقهلية اليوم السبت طقس متقلب حيث غطت الشبورة المائية الكثيفة، الطرق السريعة والزراعية على مستوي المحافظة.

وكشفت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم في الدقهلية العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، ودرجة الرطوبة 90% وسرعة الرياح 5 كيلو مترات في الساعة وتوقعات سقوط الأمطار 0%.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها: "يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء".

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، أكدت الأرصاد الجوية أن اليوم السبت يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحرين قالت: البحر المتوسط خفيف معتدلة: ارتفاع الموج (1.5:1 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.5:1 متر).

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت والتي جاءت كالتالي:

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.