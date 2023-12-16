السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التفاصيل الكاملة لخطة تطوير مترو الخط الأول المرج حلوان

التفاصيل الكاملة
التفاصيل الكاملة لخطة تطوير مترو الخط الاول المرج حلوان

متى يختفى الزحام فى مترو الخط الأول؟ ظل هذا التساؤل على ألسنة ركاب المترو طوال السنوات الماضية، حتى بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة النقل وضع خطة لتطوير منظومة الإشارات مما يعمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمترو الخط الأول.

وتخطط شركة المترو لتشغيل الخط الأول بطاقة كاملة، بعد تطوير الإشارات فى الربع الأخير من 2024  ليصبح الخط جاهزا لاستقبال أكثر من 2 مليون راكب يوميا، بخلاف باقى خطوط المترو،  ويعد الخط الأول للمترو هو الخط الرئيس الذى يربط  المناطق الأكثر كثافة بالسكان.

Advertisements

خطة تطوير الخط الأول لمترو المرج حلوان

ووفقا لمصادر مطلعة بوزارة النقل تحدثت لـ فيتو يتوقع أن يختفى الزحام بمحطات مترو الخط الأول فى القاهرة، بما فى ذلك محطات عزبة النخل والمرج، فى الربع الأخير من عام 2024، وذلك بعد الانتهاء من تطوير منظومة إشارات الخط الأول، والتى ستسمح بتشغيل قطارات إضافية كل 2.5 دقيقة.

ويأتى هذا التطوير بعد سنوات طويلة من العمل على مخطط شامل لتقليل الزحام فى مترو الخط الأول، والذى يعانى من ارتفاع عدد الركاب بشكل كبير، وتبلغ تكلفة تطوير منظومة الإشارات 400 مليون دولار، كما حصل الخط الأول على منحة من بنك الإعمار الأوروبى بقيمة 3 ملايين و356 ألف يورو، وبالإضافة إلى تطوير منظومة الإشارات، تخطط شركة مترو الأنفاق أيضًا لتطوير القطارات الحالية وشراء قطارات جديدة، وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للخط الأول إلى أكثر من 2 مليون راكب يوميًا.

تطوير منظومة الإشارات بمترو الأنفاق

ومع مرور الوقت وضعت النقل الروشتة النهائية والتى تمكنها من إضافة قطارات جديدة للخط الأول للمترو، وذلك من خلال الاتفاق مع شركات عالمية لتطوير منظومة الإشارات والعمل على تدشين منظومة تستوعب تشغيل قطار كل 5 دقائق أو كل 2.5 دقيقة، وذلك على أعلى جودة وأعلى نظم مراقبة وتشغيل مع الربط الكامل بغرفة التحكم المركزى للمترو، وهو ما يساعد المترو على استغلال الطاقة الكاملة للقطارات العاملة على الخط، ويساعد شركة المترو فى بدء مخطط الشركة للتطوير والذى تأمل أن يتم قبل نهاية العام الجديد.

وفى حالة الانتهاء من تطوير منظومة الإشارات  ستتمكن إدارة مترو الأنفاق من تشغيل عدد إضافى من الرحلات الأمر الذى ينعكس على  الزحام بالمترو وخاصة بالخط الأول ويساعد فى القضاء على ظاهرة الانتظار على الأرصفة وهو ما يساعد على تقديم خدمات مميزة.

  منحة من بنك الإعمار الأوروبى لتطوير مترو الأنفاق

وتتنافس على عمليات تطوير الخط الأول عدد من الشركات العالمية فى مقدمتها الشركات الفرنسية العاملة بالأنفاق، وهما الستوم وفينسى، بالإضافة لبعض الشركات الآسيوية، وتعمل الشركات العالمية على تقديم عرض متوازن لخدمة مترو الخط الأول على أن يتوافق مع مخطط مد المترو إلى شبين القناطر، ووفقا للمصادر من المتوقع أن يتم تطوير الخط بالتزامن مع العمل فى عمليات مد المترو إلى شبين القناطر وبالتوازى مع هذا المشروع، على أن  يتم الانتهاء  من المشروع فى أسرع وقت ممكن

وحصل الخط الأول على  منحة من بنك الإعمار الأوروبى لهذا الغرض  وصلت إلى  3 ملايين و356 ألف يورو، ورصدت شركة المترو أيضا 400 مليون دولار لتطوير منظومة إشارات الخط الأول على أن يتم العمل بالتوازى بين عمليات تطوير الإشارات ومد المترو إلى شبين القناطر وتطوير القطارات الحالية بالإضافة إلى شراء قطارات جديدة للمترو، وذلك فى أضخم مشروع تطوير لمترو الخط الأول منذ إنشاء المشروع منذ ما يقارب القرن من الزمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخط الأول للمترو تطوير القطارات التفاصيل الكاملة خطوط المترو شركة المترو مترو الخط الاول محطات عزبة النخل المرج بنك الإعمار الأوروبى

مواد متعلقة

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلى بسبب الإصلاحات

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

قطاع النقل البحري: إجراءات متنوعة ومتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

بدء تفعيل خدمة الصراف الآلي بمترو الخط الأول

اليوم، إعادة تشغيل بعض القطارات التى تم وقفها بسبب الصيانة والتطوير

كل ما تريد معرفته عن "بشتيل" أكبر محطة للقطارات على خطوط قبلي

لبيع التذاكر وتجديد الاشتراكات، تركيب ماكينات الصراف الآلي (TVM) بمحطات مترو الخط الأول والثاني

السكك الحديد: تشغيل قطارات سبق إيقافها غدا

الأكثر قراءة

بيان عاجل من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هجوم الحوثيين على 3 سفن بالبحر الأحمر

مشاهد من إخراج البحرية الإيرانية لأسطول حاملة طائرات أمريكية من الخليج العربي (فيديو)

كأس العالم للأندية، موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة

أخبار مصر: ضرب وإهانات في العلن وراء طلاق شيرين وحسام حبيب، مفاجأة الخطيب للاعبي الأهلي، إسرائيل ترضخ لحماس، غليان في تل أبيب

إنبي يستدرج الاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 16-12-2023

أصالة تغني "غلبان" على المسرح بحفلها في دبي بشكل مختلف (فيديو)

الأهلي يبدأ اليوم تحضيراته لمباراة فلومينيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

يزيد عمره عن 200 عام، نقل مبنى ضخم في كندا باستخدام الصابون

العثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام، حقائق مذهلة عن تاريخها وقيمتها الاستراتيجية

ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

قرصنوا هاتفه، أعلى محكمة في بريطانيا تنتصر لـ الأمير هاري ضد مجموعة "ميرور"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 16-12-2024، آخر تحديث بعد قفزة أمس

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية