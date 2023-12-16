السبت 16 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

هاني محروس يروج لتعاونه مع مصطفي حجاج الجديد

مصطفي حجاج. فيتو
مصطفي حجاج. فيتو

روج المنتج هاني محروس لأحدث أعمال المطرب  مصطفي حجاج الغنائية المقرر طرحها قريبا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية مصطفي حجاج الجديدة 

ويتعاون  هاني محروس مع مصطفي حجاج في أغنية جديدة بعنوان قلبي معاك، من المفترض طرحها قريبا علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب 

ومن ناحية أخري، كان طرح المطرب مصطفى حجاج عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عملنا قيمة"، من إنتاج "إن جي ميوزيك برودكشنز".

ويتعاون مصطفى حجاج في أغنية "عملنا قيمة" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن مصطفى العسال، والموزع الموسيقي أماديو

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وتقول كلمات أغنية "عملنا قيمة":

يادكتور من غير ماتبنج خيط
ياجراح من كترك لا بقيت أتوجع ولا أعيط

آه..منكو لله كلكو
ياللي كنت بحبكو
وواخدكم حبايبي
وواخدني عدوكو

كانوا غاليين مابقوش
واحتجناهم مابانوش
دي وشوش وع المغشوش
باعونا ليه

انا كنت غلبان وغشيم
وتوبت والله العظيم
مادفعش فيهم مليم
دول يسووا إيه

عملنا قيمة
لابن اللئيمة
عملنا قيمة لناس لئيمة
خسارة ننطق اسمهم
عملنا سعر
للي مالهومش سعر
لو سيبت بوقي
يجيبلي حقي
القول هيحرق دمهم

هنشر غسيلهم ع المناشر
وهذيع وأقول ع المباشر
ياللي بسببكم
بطلت أحب بطلت أعاشر

أنا اشتريت بالدين
حمام طلع تعابين
نجاني دعا الوالدين
وجت جمايل

مشيتها بالإحساس
مع معدومين إحساس
أنا ف حبايبي ياناس
يختي مايل

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مصطفى حجاج أغنية مصطفي حجاج المطرب مصطفي حجاج المنتج هاني محروس

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