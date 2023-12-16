الأهلي يبدأ اليوم تحضيراته لمباراة فلومينيسي

كأس العالم للأندية، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت استعداداته لمواجهة فلومينيسي البرازيلي المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبات من المنتظر أن يخوض لاعبي الأهلي الذين شاركوا في مباراة اتحاد جدة السعودي أمس مرانا خفيفا استشفائيا على أن يخوض باقي اللاعبين تدريبات قوية استعدادا لمواجهة نصف نهائي مونديال الأندية.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة اتحاد جدة السعودي ويبدأ الجميع في الاستعداد لمواجهة فلومينيسي البرازيلي.

ويعد فريق فلومنينسي بطل كوبا ليبرتادوريس ويلعب ضمن صفوفه اللاعب البرازيلي نجم ريال مدريد السابق مارسيلو

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل في الثامن مساء على ملعب الملك عبدالله.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc.

ويعد فريق فلومنينسي بطل كوبا ليبرتادوريس ويلعب ضمن صفوفه اللاعب البرازيلي نجم ريال مدريد السابق مارسيلو.

كأس العالم للأندية، وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي داخل غرف خلع الملابس، بعد الفوز على إتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف، في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو من تهنئة الخطيب الى اللاعبين داخل غرف خلع الملابس، بعد الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

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https://fb.watch/oYrMa24-jw/?mibextid=Nif5oz

وحقق النادي الأهلي المصري أمس الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية علي ملعب الجوهرة ليضرب الأهلي موعدا مع فلومنينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي إلي نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه

شهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد أن اصطدمت الكرة

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو