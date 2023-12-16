مواعيد مباريات اليوم السبت 16- 12- 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 16 - 12 - 2023، عدد من المباريات الهامة والتي أهمها مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني.

الدوري الانجليزي

بورنموث – لوتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 جواد بدة

تشيلسي – شيفيلد يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 عصام الشوالي

مانشستر سيتي – كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري

نيوكاسل يونايتد – فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 علي محمد علي

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بيرنلي – إيفرتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني – الجولة 17

سيلتا فيجو – غرناطة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد فوزري

أتلتيك بيلباو – أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدروس

إشبيلية – خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات

فالنسيا – برشلونة 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي

الدوري الإيطالي – الجولة 16

ليتشي – فروزينوني 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sport Premium 1 HD غازي العمري

نابولي – كالياري 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sport Premium 1 HD ميشيل سعد

تورينو – إمبولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sport Premium 1 HD

الدوري الألماني – الجولة 15

ماينتس – هايندهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD TV أحمد المعمري

بوخوم – أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD TV أحمد فؤاد

أوجسبورج – بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 باسم الزير

دارمشتات – فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 6 أحمد عبده

لايبزيج – هوفنهايم 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 عادل خلو

الدوري الفرنسي – الجولة 16

لوهافر – نيس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 مضر اليوسف

لانس – ريمس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي

الدوري المصري – الجولة 9

إنبي – الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD 1

دوري روشن – الجولة 17

الرياض – الخليج 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد محمد الخامسي SSC 1 HD SSC 1 SD أحمد النفيسة

الاتفاق – التعاون 20:00 السعودية، 21:00 مصر شاهد رؤوف خليف SSC SPORT 1 HD SSC SPORT 5 HD عبدالله الغامدي SSC SPORT 1 SD عبدالإله العمري.



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