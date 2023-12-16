السبت 16 ديسمبر 2023
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حوادث

اليوم، بدء تسليم ملفات طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية لخريجي الجامعات

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

أعلنت النيابة الإدارية، مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، وحددت النيابة موعد اليوم السبت للذكور والإناث لخريجي جامعة القاهرة، والأحد ١٧ ديسمبر الجاري  لجامعة عين شمس.

 

وكانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

 

النيابة الإدارية 

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في إعلان وظيفة مندوب مساعد، ويستمر التقديم من ١٦ ديسمبر حتى ١٠ يناير المقبل، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة ٦ أكتوبر من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

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وقررت النيابة الإدارية عددًا من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:

 

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

 

2 - ألا يزيد عمره على 30 عامًا، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

 

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

 

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

 

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

 

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