بعد إحالة أوراقه إلى المفتي، اليوم الحكم على قاتل رئيس جمعية خيرية بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة جلسة النطق بالحكم على المتهم، "محمود.ع" بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل رئيس جمعية خيرية وسرقته بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق في 23 نوفمبر الماضي بإحالة أوراق المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بدائرة مركز شرطة فاقوس وسرقته إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

Advertisements

مقتل رجل الخير في فاقوس

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى بلاغًا من سيدة بعثورها على جثة شقيقها داخل مقر جمعية خيرية بدائرة مركز فاقوس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثمان شخص يدعى "ياسر إ. م."، 59 عامًا، وشهرته (الحاج ياسر العلايلي) مشرف نشاط بمدرسة ورئيس جمعية خيرية بنطاق مركز فاقوس (جثة هامدة) ادعاء حادث شنق بحبل.

جثة هامدة ومشنوق بحبل

وتبين من التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية أن الضحية يترأس جمعية خيرية ويعود إلى منزله بعد الانتهاء من عمله ليلًا، ويوم الحادث تأخر عن موعده المعهود عنه فذهب أحد أفراد أسرته للاطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوق بحبل، واستغاث بالأهالي، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

وجود شبهة جنائية في الوفاة

وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث رصدت الكاميرات تواجد شخص مجهول داخل الجمعية وقت ارتكاب الجريمة، وبعمل التحريات والفحص تم ضبطه ويدعى “محمود.ع ” في العقد الثاني من عمره عامل كاوتش، ومقيم “كفر البلاسي” وله محل إقامة آخر بمركز أبو كبير.

كما تبين من التحريات أن المتهم كان يتردد على مقر الجمعية كل شهر مع إحدى قريباته للحصول على إعانة شهرية، فاختمرت في ذهنه سرقة المجني عليه، وتم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية.

وبتضييق الخناق عليه أقر بارتكاب الجريمة، وقيامه بسرقة المجنى عليه وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق ثم التجديد له في الموعد القانوني وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.