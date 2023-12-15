علي معلول: طموحاتنا كبيرة وخبرات تؤهلنا لنهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن الفريق تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أداء مميز أمام اتحاد ‏جدة السعودي اليوم في البطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية.‏

وأوضح أن الأهلي فرض شخصيته القوية خلال اللقاء، وأظهر اللاعبون قدراتهم التي يعرفها الجميع، بعد التحضير المناسب ‏للمواجهة.‏

وأضاف: الأهلي بطل إفريقيا والجميع يعرفه جيدًا، ونجحنا في تحقيق فوز مستحق على حساب فريق مدجج بالأسماء الكبيرة.‏

وتقدم معلول بالتهنئة إلى الجماهير التي شجعت الفريق من كل مكان، وشدد على أن الأهلي لديه طموحات كبيرة وخبرات تؤهله للمنافسة على التأهل للنهائي.‏

وفي سياق آخر فاز مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الفريق أمام اتحاد جدة السعودي، التي جمعت الفريقين في ‏بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.‏

قدم مروان عطية أداءً مميزًا للغاية، وأسهم في الفوز الذي حققه الفريق على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الجوهرة ‏المشعة بمدينة جدة.‏

وحقق الفريق فوزًا مهمًّا على حساب اتحاد جدة بثلاثية حملت توقيع علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام ‏عاشور، ‏ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.‏

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، 2021، 2022، 2023، ويليه الهلال السعودي والذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، 2022.

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.



أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة

بدأ فريق اتحاد جدة بالاستحواذ علي المباراة قبل أن يمتلك النادي الأهلي الكرة في الربع ساعة الأولى.

وتصدى محمد الشناوي لكرة هدف محقق من البرازيلي رومارينهوه، لينقذ فرصة هدف محقق.

واستطاع علي معلول خطف الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأضاع بيرسي تاو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي تصدى لها المعيوف حارس الاتحاد، وسدد الشحات تسديدة خطيرة اصطدمت بالدفاع.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

شهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد أن اصطدمت الكرة بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60، وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63.

وحصل البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة علي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على إمام عاشور.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوي هادئ من الفريقين بعد أن أحرز النادي الأهلي هدفا ثالثا في مرمى الاتحاد.

وحصل موديست مهاجم الأهلي على بطاقة حمراء في الدقيقة، وأحرز بنزيما الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 92.

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

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