رحلة مارك وجيه مع التصوير توثق جمال الريف والمقدسات الدينية في المنيا (صور)

في قلب محافظة المنيا الساحرة، يتجوّل "مارك وجيه" بكاميرته، مستكشفًا جمال الريف وأماكن العبادة الدينية، معتبرا أن التصوير هو وسيلة لإبراز جمال بلاده وتعريف الناس بها.

يشرح مارك وجيه لـ "فيتو" أنه بدأ رحلته في التصوير بصورة عفوية، حيث التقط بعض الصور لأصدقائه صدفة في المرة الأولى، ولقد نالت إعجابهم.



وهذا الدافع الإيجابي دفعه لاستكشاف وتطوير مهاراته في التصوير واستكشاف الزوايا المثلى والإضاءة المناسبة.

Advertisements

"أحاول جاهدًا تطوير مهاراتي في التصوير، وأتعلم باستمرار".. بتلك الكلمات استكمل إبن بلد البشوات، حديثه لـ فيتو، قائلًا: رسالته تتمحور حول توظيف التجربة للوصول إلى الاحترافية في هذا المجال

ولم يكن قلة الخبرة أو صعوبة الحصول على المعدات تعيقه، بل استغل الورش التدريبية التي تقدمها بعض الخبراء في المجال، واستخدم أيضًا البحث الإلكتروني لتطوير مهاراته.

ومن بين المناظر الطبيعية التي يعشق تصويرها، يأخذنا مارك وجية في رحلة مشوقة إلى مدينة ملوي، حيث يتواجد العديد من قصور البشوات التاريخية، يتميز تصويره بتسجيل صور للسماء الصافية والحقول الزراعية الخضراء، ويحاول دائمًا التقاط جوانب طبيعية مختلفة وتعبيرات عفوية لأهل المدينة.

ولا يقتصر اهتمامه على نوع واحد من التصوير، بل يحب تجربة مجموعة متنوعة من المواضيع مثل الطعام والمناسبات خاصة دور العبادة، لكنه يعتبر الريف والمقدسات الدينية هما أكثر ما يستحقان التصوير.