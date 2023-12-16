خريطة المغضوب عليهم فى الأهلى.. كولر يطلب رحيل «نص دستة» لاعبين فى يناير.. أكرم توفيق يتصدر القائمة.. وعبد القادر يؤمن نفسه بعرض سعودي

وصلت العلاقة بين مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وعدد من لاعبى الفريق إلى طريق مسدود. منح السويسرى الضوء الأخضر لطلب رحيل بعض اللاعبين فى انتقالات الشتاء المقبل.

وكشفت مصادر داخل الأهلى قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل سواء فى يناير القادم أو بنهاية الموسم الحالى وضمت 6 لاعبين هم: محمود متولى وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ومحمد الضاوى كريستو وصلاح محسن وأحمد عبد القادر.

أضافت المصادر أن كولر يرى أن صلاح محسن لن يحقق أى إضافة تذكر فى صفوف الفريق، وأنه لا يمانع رحيله سواء فى يناير أو نهاية الموسم، ومن ثم وضع الأهلى اللاعب ضمن خطة الصفقة التبادلية مع فيوتشر للحصول على خدمات عمر كمال عبد الواحد.

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وأوضحت أن صلاح محسن بدأ هو الآخر اتصالاته مع سموحة، خاصة أنه يرغب فى العودة للعب من جديد تحت قيادة أحمد سامى مدرب سموحة، فى الوقت الذى يرفض فيه كريم نيدفيد فكرة الإعارة من جديد ويرغب فى تقرير مصيره بنفسه، خاصة أنه يرى أنه لم يحصل على فرصته بعد مع الفريق.

أحمد عبد القادر لاعب الأهلى بدأ هو الآخر رحلة البحث عن عرض خارجى. اللاعب خرج من حسابات كولر، والأخير أكد فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة شباب بلوزداد أن اللاعب غير جاهز، وبالتالى يستبعده من الحسابات.

عبد القادر يبحث عن عروض احترافية خارجية أوروبية وأيضًا عربية وتحديدا من الدورى السعودى للرحيل سواء فى ميركاتو الشتاء أو الصيف.

فى الوقت الذى تم الاستقرار فيه على رحيل محمود متولى وفسخ التعاقد معه بالتراضى بسبب كثرة الإصابات التى تعرض لها.

فى حين يبحث الأهلى عن مخرج لازمة التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق الذى طلب هو الآخر الرحيل بحثا عن فرصة المشاركة فى المباريات.

المفاجأة أيضًا كانت فى أكرم توفيق الذى رحب كولر برحيله بعد حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر حيث يضع كولر محمد هانى فى المركز رقم (١) بترتيب اللاعبين فى الجبهة اليمنى، وبعده عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر المنتظر انتقاله إلى الأهلى فى يناير.