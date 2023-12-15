كأس العالم للأندية، نقدم لكم من خلال موقع فيتو خدمة مشاهدة أهداف مباراة الأهلي واتحاد جدة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف علي اتحاد جدة في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية علي ملعب الجوهرة.

ومن خلال موقع فيتو يمكنك مشاهدة الأهداف مجددا بعد نهاية المباراة.

شاهد، أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية (فيديو)

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل في الثامن مساء علي ملعب الملك عبدالله.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc.

ويعد فريق فلومنينسي بطل كوبا ليبرتادوريس ويلعب ضمن صفوفه اللاعب البرازيلي نجم ريال مدريد السابق مارسيلو.

أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة

بدأ فريق اتحاد جدة بالاستحواذ على المباراة قبل أن يمتلك النادي الأهلي الكرة في الربع ساعة الأولى.

وتصدى محمد الشناوي لكرة هدف محقق من البرازيلي رومارينهوه، لينقذ فرصة هدف محقق.

واستطاع علي معلول خطف الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأضاع بيرسي تاو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي تصدى لها المعيوف حارس الاتحاد، وسدد الشحات تسديدة خطيرة اصطدمت بالدفاع.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

شهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد أن اصطدمت الكرة بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60، وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63.

وحصل البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة علي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على إمام عاشور.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوى هادئ من الفريقين بعد أن أحرز النادي الأهلي هدفا ثالثا في مرمى الاتحاد.

وحصل موديست مهاجم الأهلي علي بطاقة حمراء في الدقيقة، وأحرز بنزيما الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 92.

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

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خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو