السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إجراء جديد ضد عامل خطف نجل تاجر وأنهى حياته طمعًا في طلب فدية بالخصوص

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 استعجلت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عامل أقدم على خطف نجل تاجر وقتله طعمًا في الحصول على فدية من أسرة المجني عليه بالقليوبية.

 وقال هشام رجب والد الطفل "سيف" إن المتهم من نفس منطقتهم، حيث كان يقف مع الأطفال في الشارع قبل ارتكابه الجريمة، وبعدها قام باستدراج نجله بحجة شراء ملابس رياضية له، وبعدها أخذه إلى شقة في منطقة الخصوص قريبة لنا وبعدها حاول ابنه الاستغاثة بالجيران لكنه قام بشنقه بحبل كان قد أعده لتوثيقه به من أجل اكتمال خطته في ان يخطف الطفل ويقوم بالاتصال بهم لدفع فدية مالية له مقابل سراح الطفل.

Advertisements

 

والد المجني عليه في حواره لـ فيتو 

 

كاميرات المراقبة تحل لغز الجريمة

وأضاف "هشام" في حواره مع "فيتو"، أنه كان في وقت اختطاف نجله في مكتبه يباشر مهام عمله، وعندما عاد بعد اختطاف نجله بساعتين سأل على ابنه ليصطحبه إلى الدرس، لكن أولاد شقيقه أكدوا له أنه كان بصحبة "أحمد سراج" وعندما اتصل "بالمتهم" لسؤاله عن نجله أخبره بأنه لا يعلم عنه شيئًا وأنه في منطقة حدائق القبة منذ يومين، وعندما أخبره بأن الجيران أكدوا له أن آخر مرة شاهدوا ابنه يسير معه أنكر وأغلق الهاتف في وجهه، وهو ما دفع الأب لاستشعار الخطر نحو نجله فذهب لكاميرات المراقبة التي رصدت استدراج المتهم للطفل واصطحابه معه.

 

الجثة في جوال

 وتابع "الأب" بعدها قام بالتوجه لقسم الشرطة الخصوص لعمل محضر بخطف الطفل، وقامت المباحث في نفس اللحظة بالتوجه إلى مكان المتهم، وظلت تبحث عنه إلى أن وجدته في أحد الشوارع وفي يده جوال، وقبل أن ينقض عليه رجال المباحث صعد إلى أحد العقارات التي قام باستئجار شقة بداخلها لتنفيذ الجريمة فيها، وصعد لمكان الطفل والذي كان قد تخلص منه بعدما حاول الطفل الاستغاثة بالجيران، وعند دخول المباحث إلى الشقة وجدت الطفل قد فارق الحياة وعلى رقبته الحبل الذي قام المتهم بلفه حول عنقه.

والد الطفل، فيتو

 

 وأردف والد المجني عليه قائلًا: "في اعترافاته قدام النيابة قال إن الطفل حاول مقاومته وعندما فشل في السيطرة عليه قام بلف الحبل حول رقبته قاصدًا شنقه، وبعدها قام بشراء جوال ليقوم بوضع الجثة بداخله ومن ثم إلقائها في أحد المصارف أو المناطق النائية لإبعاد الشبهة عنه.


اعترافات المتهم 

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: "استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكرة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقًا ".

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من (تاجر أراضي – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل "طرف المُبلغ سابقًا" - مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله. 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ولمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه باستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة القليوبية قسم الشرطة الخصوص

مواد متعلقة

أرملة الإبراشي تكشف لـ "فيتو" تفاصيل جديدة في محاولة قتلها داخل مسكنها بأكتوبر (فيديو)

النيابة تحقق في واقعة مصرع صغيرة دهسًا أسفل عجلات أتوبيس بالمعادي

حبس عاطل اعتدى على كلب بسلاح أبيض في المقطم

أرملة الإبراشي تكشف لـ "فيتو" سبب التنازل عن محضر الشروع في قتلها (فيديو)

فيديو قاد الشرطة لجثته، شاهد لحظة استدراج عامل لطفل القليوبية طمعا في طلب فدية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب في شقة سكنية بمصر القديمة

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

النقض تحدد نظر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

الأكثر قراءة

تصل إلى 280 جنيها، تعرف على أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مقلقة تتأثر بها كافة أنحاء الجمهورية

قائمة مميزات بطاقات الائتمان من البنك الأهلي

فوائد القهوة الخضراء، تحمي من الزهايمر والسرطان وتنقص الوزن

اليوم، انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية

استمرار فاعليات معسكر اليوم الواحد للجنة الحكام بالدقهلية

ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

الطعمية مشطشطة، أقوى رد من ضياء السيد على سخرية جماهير اتحاد جدة من الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

قرصنوا هاتفه، أعلى محكمة في بريطانيا تنتصر لـ الأمير هاري ضد مجموعة "ميرور"

مدرس يهودي يهدد طالبا مسلما بقطع رأسه بسبب علم إسرائيل

الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 16-12-2024، آخر تحديث بعد قفزة أمس

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية