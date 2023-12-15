مليون و258 ألف مستفيد من خدمات 100 يوم صحة بالبحيرة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن حملة 100 يوم صحة تلقى كل النجاح، منذ بدايتها فى الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، وحتى الآن بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عملها، ويظهر هذا من خلال الإقبال الشديد من السادة المواطنين المترددين على خدماتها على مستوى المحافظة.

حيث سجلت الأعداد حتى الآن 1258611 حالة، فقد سجلت مبادرة دعم صحة المرأة زيارة أولى 56381 , ومبادرة دعم صحة المرأة زيارة دورية 373210, ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الإعتلال الكلوى 254447 , ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية 455854 , ومبادرة صحة الأم والجنين 20822 , ومبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع 55859 , ومبادرة المقبلين على الزواج 42038.

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وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أن الحملة تنفذ على مستوى الجمهورية، بتعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتلقى كل الدعم لتنفيذها على أرض محافظة البحيرة.



وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن حملة ١٠٠ يوم صحة، تقدم خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، كذلك يوجد ١٩ مكان على مستوى المحافظة، لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال الفرق المتحركة بكل مركز من المراكز الـ (١٦) بالمحافظة،ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية )، وايضا يتم كذلك تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

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