الأهلي يتقدم بثلاثية نظيفة أمام اتحاد جدة بعد مرور 70 دقيقة (صور)

كأس العالم للأندية، مرت 75 دقيقة ويتقدم النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع الفريقين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة.

أحداث 75 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد جدة

بدأ فريق اتحاد جدة بالاستحواذ علي المباراة قبل أن يمتلك النادي الأهلي الكرة في الربع ساعة الأولى.

وتصدى محمد الشناوي لكرة هدف محقق من البرازيلي رومارينهوه، لينقذ فرصة هدف محقق.

واستطاع علي معلول خطف الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأضاع بيرسي تاو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي تصدي لها المعيوف حارس الاتحاد، وسدد الشحات تسديدة خطيرة اصطدمت بالدفاع.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تصدى محمد الشناوي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

شهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تبادل الفريقين على السيطرة على الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد أن اصطدمت الكرة بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60، وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63.

وحصل البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة علي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف علي إمام عاشور.

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

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خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو

الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اتحاد جدة بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى جانب آخر، يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.