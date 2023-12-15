الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

إمام عاشور يحرز الهدف الثالث للأهلي في مرمى اتحاد جدة

امام عاشور، فيتو
امام عاشور، فيتو

كأس العالم للأندية، استطاع اللاعب إمام عاشور من إحراز الهدف الثالث  لفريق الأهلي في مرمى اتحاد جدة في المباراة التي تجمع الفريقين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة في الثامنة مساء اليوم.

وجاء الهدف من إمام عاشور من تمريرة سحرية لمحمود كهربا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

لتصبح النتيجة تقدم النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. 

 تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي 

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول 

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، إمام عاشور 

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا 

 

 

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي: 

تشكيل اتحاد جدة 

حراسة المرمي: المعيوف 

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي 

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خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي 

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو 

 

 

الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اتحاد جدة بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

 

 

اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى جانب آخر، يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.

 

الاجتماع الفني لمباراة الأهلى واتحاد جدة

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واتحاد جدة السعودي،  في العاشرة صباح أمس الخميس بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

 

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الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية كريم بنزيما ملعب الجوهرة

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