الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أرسل جيشه إلى فلسطين 5 مرات، تعرف على مومياء الملك ببي الأول بمتحف سقارة

متحف إيمحتب بسقارة،فيتو
متحف إيمحتب بسقارة،فيتو

يعرض متحف إيمحتب بسقارة العديد من القطع الأثرية لبعض ملوك وملكات مصر القديمة وأبرزها الملك ببي الأول وهو ثالث ملوك الأسرة السادسة وهو ابن الملك تتي من زوجته الملكة إيبوت الأولى.

 

مومياء الملك ببي الأول بمتحف سقارة 

ونجح الملك ببي الأول في الدفاع عن حدود مصر عامة، وحدودها الشرقية خاصة، وجاء في نص نقشه قائد جيشه «وني» على جدران مقبرته في أبيدوس ذكر المعارك التي خاضها ضد قبائل «عامو حريوشع» في فلسطين، إذ يذكر أن الملك جهز جيشًا عظيمًا من أنحاء مصر كما أن الملك پپي الأول بعث الجيش 5 مرات إلى فلسطين بقيادته.

 

Advertisements

 

وأدرك الملك پپي الأول زيادة نفوذ أمراء الأقاليم، فعمل على توطيد مركزه عن طريق التقرب إليهم، فصاهر إحدى عائلات الصعيد القوية، إذ تزوج من ابنة أمير أبيدوس التي أنجبت له ولده وخليفته على العرش «مري ان رع»، ومن المحتمل أن والدة هذا الأمير توفيت وهو صغير فتزوج والده من شقيقتها، وقد أنجبت هذه ولدًا آخر تولى العرش بعد أخيه.

 

هرم الملك ببي الأول بسقارة 

وشيد پپي الأول هرمه بسقارة، وزين جدران ممراته بالنصوص الجنزية المعروفة باسم «نصوص الأهرام» وأطلق على هرمه اسم «من نفر»، ولذلك يعتقد بعض الباحثين أن اسم أقدم وأول عاصمة لمصر الموحدة قد اشتق من هذه التسمية «منف»، وقد ارتقت الفنون في عهده ارتقاءً عظيمًا، وخير شاهد على هذا الارتقاء تمثاله المصنوع من النحاس، الذي عُثر عليه في هيراكنو بولس (نخن)، ويُعرض في متحف القاهرة، وتماثيله المنحوتة من حجر المرمر في متحف بروكلين بنيويورك، وعثر على مومياؤه سليمة في هرمه عام 1880م.

 

أسعار تذاكر متحف إيمحتب بسقارة

ويفتح متحف إيمحتب أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، ويكون الدخول إلى المتحف متضمن في رسوم تذكرة موقع سقارة الأثري. علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول يغلق في تمام الساعة 4:00 مساءً.

 

وتصل أسعار تذاكر الزيارة إلى 30 جنيها للمصريين والعرب، و10 جنيهات للطلاب من المصريين والعرب، وتصل إلى 450 جنيها مصريا للسائحين و230 جنيها مصريا للطلاب من السائحين الأجانب علي أن يكون الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

متحف إيمحتب بسقارة متحف بروكلين متحف ايمحتب موقع سقارة الملك ببي الأول الملك تتي الملكة إيبوت الأولى

مواد متعلقة

توافد كبير من الزائرين على متحف ايمحتب في رابع أيام افتتاحه (صور)

أسعار تذاكر دخول متحف إيمحتب بسقارة بعد فتحه للزيارة

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

مشاهدة لقاء الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية، بث مباشر

مباشر الآن، شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

الأهلي يتقدم بهدف على الاتحاد في الشوط الأول والشناوي يتصدي لركلة جزاء بنزيما (صور)

أبو عبيدة يكشف الأعداد الحقيقية لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأهلي يتقدم بهدف على اتحاد جدة بعد مرور 30 دقيقة (صور)

حسين الشحات يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة

علي معلول يحرز الهدف الأول للأهلي في اتحاد جدة

Advertisements

منوعات

المزيد

الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية وكثرة الديون

حكم رفع السبابة عند مرور الجنازة وأحاديث القيام عند رؤيتها

تفسير حلم الغضب في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والتخلص من الخلافات

المزيد
الجريدة الرسمية