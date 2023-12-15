أرسل جيشه إلى فلسطين 5 مرات، تعرف على مومياء الملك ببي الأول بمتحف سقارة

يعرض متحف إيمحتب بسقارة العديد من القطع الأثرية لبعض ملوك وملكات مصر القديمة وأبرزها الملك ببي الأول وهو ثالث ملوك الأسرة السادسة وهو ابن الملك تتي من زوجته الملكة إيبوت الأولى.

مومياء الملك ببي الأول بمتحف سقارة

ونجح الملك ببي الأول في الدفاع عن حدود مصر عامة، وحدودها الشرقية خاصة، وجاء في نص نقشه قائد جيشه «وني» على جدران مقبرته في أبيدوس ذكر المعارك التي خاضها ضد قبائل «عامو حريوشع» في فلسطين، إذ يذكر أن الملك جهز جيشًا عظيمًا من أنحاء مصر كما أن الملك پپي الأول بعث الجيش 5 مرات إلى فلسطين بقيادته.

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وأدرك الملك پپي الأول زيادة نفوذ أمراء الأقاليم، فعمل على توطيد مركزه عن طريق التقرب إليهم، فصاهر إحدى عائلات الصعيد القوية، إذ تزوج من ابنة أمير أبيدوس التي أنجبت له ولده وخليفته على العرش «مري ان رع»، ومن المحتمل أن والدة هذا الأمير توفيت وهو صغير فتزوج والده من شقيقتها، وقد أنجبت هذه ولدًا آخر تولى العرش بعد أخيه.

هرم الملك ببي الأول بسقارة

وشيد پپي الأول هرمه بسقارة، وزين جدران ممراته بالنصوص الجنزية المعروفة باسم «نصوص الأهرام» وأطلق على هرمه اسم «من نفر»، ولذلك يعتقد بعض الباحثين أن اسم أقدم وأول عاصمة لمصر الموحدة قد اشتق من هذه التسمية «منف»، وقد ارتقت الفنون في عهده ارتقاءً عظيمًا، وخير شاهد على هذا الارتقاء تمثاله المصنوع من النحاس، الذي عُثر عليه في هيراكنو بولس (نخن)، ويُعرض في متحف القاهرة، وتماثيله المنحوتة من حجر المرمر في متحف بروكلين بنيويورك، وعثر على مومياؤه سليمة في هرمه عام 1880م.

أسعار تذاكر متحف إيمحتب بسقارة

ويفتح متحف إيمحتب أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، ويكون الدخول إلى المتحف متضمن في رسوم تذكرة موقع سقارة الأثري. علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول يغلق في تمام الساعة 4:00 مساءً.

وتصل أسعار تذاكر الزيارة إلى 30 جنيها للمصريين والعرب، و10 جنيهات للطلاب من المصريين والعرب، وتصل إلى 450 جنيها مصريا للسائحين و230 جنيها مصريا للطلاب من السائحين الأجانب علي أن يكون الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية.