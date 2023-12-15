ثروت عجمي: ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في الأقصر مدرجة بالأجندة السياحية

قال الخبير السياحي ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية بالصعيد: إن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس آمون رع بمعبد الكرنك الخميس المقبل، حدث مهم على الأجندة السياحية، ويعكس حجم التدفقات السياحية من بينه المزارات الأثرية الأخرى بمحافظة الأقصر.



وتابع الخبير السياحي في تصريحات لـ “فيتو”: إن المعبد على أتم الاستعداد لاستقبال حدث تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس داخل معبد الكرنك بالأقصر، حيث يحرص السائحون الأجانب المقيمون بمحافظة الأقصر على التواجد فجر يوم 21 ديسمبر سنويًا، كما أن رحلات السياح الوافدة بذات اليوم يكون ضمن برنامجها السياحي داخل الأقصر.

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وأشار رئيس غرفة الشركات السياحية بالصعيد، إلى أنه يتوقع انخفاضًا ملحوظًا في عدد السياح الذين سوف يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك، نظرا لوقف الطيران العارض المار فوق المنطقة العربية إثر الحرب إسرائيل الغاشمة ضد غزة وأهالي فلسطين، والذي أثر على الوفود من الجنسيات الإسبانية والفرنسية وبعض الإيطالية.

وأوضح أن شهر يناير المقبل مطلع عام 2024، سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأعداد السياحية القادمة من مختلف البلدان، فضلًا عن ما وصلت إليه الأقصر من أعمال الترويج السياحي للمزارات والأماكن الأثرية بالأقصر، كما يزداد حجم التدفقات بصورة أكبر عندما يحل السلام في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة وتتوقف الحرب.



وأكد أن كافة الفنادق العائمة والثابتة تشهد استقرارا في الحجوزات ونسب الإشغال مقارنة عن العام الماضي، كما أنها انتهت من أعمال التزيين والاستعدادات لاحتفالات الكريسماس وليلة رأس السنة، فيما تواصل مدينة تزيين الأشجار على المسارات السياحية بالأضواء الذهبية لتتواكب جماليًا مع المظهر السياحي الذي يليق بمدينة الأقصر.



يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر، تحدث في كل عام يوم 21 ديسمبر، حيث تم اكتشافها في عام 2007 وبعد التأكيد وعمل دراسات مفصلة عنها على يد الخبراء في علم المصريات، أثبتت في عام 2010، وتقيم محافظة الأقصر احتفالات كبرى لاستقبال تلك الحدث العالمي، الذي تبدأ فيه الشمس تتعامد تدريجًا منذ لحظات الشروق ولمدة نصف ساعة على مقصورة قدس الأقداس الإله آمون رع بمعبد الكرنك، والتي تعلن بداية فصل الشتاء عند الفراعنة قديما، ومن المقرر أن يكون هناك تسليط الأضواء من وسائل الإعلام المحلية والعالمية الحاضرين لرصد الحدث العالمي الفريد من نوعه.

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