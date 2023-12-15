الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تحقق في واقعة مصرع صغيرة دهسًا أسفل عجلات أتوبيس بالمعادي

الطفلة، فيتو
الطفلة، فيتو

تباشر نيابة المعادي الجزئية التحقيقات بعد أن لقيت طفلة صغيرة تدعى ندا أحمد فوزي مصرعها، وأصيب آخر في حادث دهس من قبل حافلة نقل جماعي - أتوبيس - بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة.

 

وكشفت التحريات، أن الطفلة ندا كانت تستقل دراجة نارية بصحبة آخر، واصطدمت بهم حافلة نقل جماعي، تسببت لها في عدة إصابات خطيرة توفيت على إثرها، كما أصيب الشخص الآخر وتم نقله إلى المستشفى وسط حالة حرجة.


وحرر والد الطفلة محضرا بقسم شرطة المعادي، اتهم سائق الأتوبيس بالتسبب في وفاة ابنته التلميذة الأزهرية ندا فوزي، واتهمه بالسير عكس الاتجاه والقيادة برعونة، والتسبب في إصابة آخر وهو قائد الدراجة النارية التي كانت تستقلها ابنته.

 

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رد متعلقات حوادث الطرق 

 ومن جهة أخرى، كان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، قد وجه مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

 

 

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة. 

 

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالإضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالي ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ما عثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

 

 

دعوة عامة 

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ  والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال ان وجدت في مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة  لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لا قدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله . 

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين. 

 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

 

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نيابة المعادي قسم شرطة المعادي حوادث الطرق محافظة الإسماعيلية منطقة زهراء المعادى

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