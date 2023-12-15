الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

التحقيق في مصرع محام دهسته سيارة بالشرقية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تحقق نيابة الشرقية العامة في واقعة مصرع محام صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق أمام قرية العدلية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

مصرع مواطن سقط من أعلى سيارة محملة بالأرز في الشرقية

تفاصيل الحادث

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول شخص يدعي"محمد.ع.م "44عاما (محام) مقيم قرية العدلية بدائرة مركز شرطة بلبيس جثة هامدة.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث مصرعه اثر اصطدام سيارة مسرعة به امام مدخل القرية وجري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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حوادث طرق


وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو  حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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