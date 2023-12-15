الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

الفتح يتعادل أمام الشباب 1/1 بالدوري السعودي

فريق الشباب، فيتو
فريق الشباب، فيتو

 الدوري السعودي، تعادل فريق الفتح أمام الشباب ايجابيًا بهدف لكل منهما  في اللقاء الذي اقيم ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بدوري روشن.

 

وأحرز مراد بتانا الهدف الأول للفتح أمام الشباب في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

بيما احرز عبدالله رديف هدف التعادل للشباب في الدقيقة 58 مع باية الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يحتل الشباب المركز الـ11 بجدول الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز الـ7 بالجدول برصيد 25 نقطة.

تشكيل فريق الشباب أمام الفتح 

وخاض المدير الفني لفريق الشباب، إيجور بيسكان،  تشكيل مباراته امام الفتح ضمن الجولة 17 من منافسات دوري روشن السعودي بكلا من:"

وجاء تشكيل الشباب لمواجهة الفتح كالتالي: "كيم سيونغ غيو، متعب الحربي، إياغو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، ماجد كنبة، رياض شراحيلي، فهد المولد، هتان باهبري، يانيك كاراسكو، عبدالله رديف".

 

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في المقابل أعلن المدير الفني لنادي الفتح، سلافين بيليتش تشكيل فريقه لمواجهة الشباب على النحو التالي:

 

"جاكوب ريين، قاسم لاجامي، عمار الدحيم، توفيق بوحيمد، سعيد باعطية، مختار علي، سفيان بن دبكة، محمد الفهيد، لوكاس زيلارايان، مراد باتنا، عباس الحسن".

 

الشباب يقترح إعادة الاستفادة من النجوم العالميين بالدوري السعودي

اقترح  نادي الشباب السعودي  إعادة الاستفادة من النجوم العالميين غير المرغوبين في أنديتهم الحالية، في مقترح  قد يخدم أندية النصر والأهلي والاتحاد وباقي فرق الدوري السعودي باستثناء الهلال.

 

وأشار تقارير سعودية  إلى أن مقترح نادي الشباب لقى تأييدا من 13 نادي وحصل على الموافقة الشفهية وقد يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وذكرت التقارير ان هذا المقترح يهدف إلى إعادة إحياء اللاعبين الذين لم يحققوا النجاح المتوقع منهم مع أنديتهم الحالية، من خلال منحهم فرصة جديدة مع أندية أخرى، بدلا من رحيلهم عن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

 

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وفي حال تم تنفيذ هذا المقترح، فإن النصر والأهلي والاتحاد سيستفيدون بشكل كبير منه، حيث سيتمكنون من التخلص من اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة المتوقعة، والحصول على لاعبين جدد بجودة عالية.

 

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