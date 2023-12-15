بنزيما يقود اتحاد جدة لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة عن تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة الأهلي المصري ، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم علي ملعب الجوهرة.

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اتحاد جدة بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

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اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى جانب آخر، يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلى واتحاد جدة

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، في العاشرة صباح أمس الخميس بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى واتحاد جدة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة الأهلى واتحاد جدة إلى حكم الساحة الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، ويعاونه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية السعودية

والتقى فريق الأهلي بالأندية السعودية في 18 مباراة، وفاز خلالهم النادي المصري في 10 مواجهات وخسر في 5 وخيم التعادل في ثلاث لقاءات في بطولة النخبة العربية.

خاض الأهلي 4 مواجهات في هذه البطولة أمام الأندية السعودية

فاز الأهلي على الهلال بهدف نظيف.

فاز الأهلي على الشباب بهدفين مقابل لا شيء.

خسر الأهلي من الشباب بهدفين لهدف.

خسر الأهلي من الاتحاد بهدف دون رد.

أما فى البطولة العربية لأبطال الدوري فكانت المباريات كالتالي:

شارك بها النادي الأهلي 3 مباريات ضد الأندية السعودية

فاز الأهلي على الهلال بهدفين لهدف بسبب قاعدة الهدف الذهبي.

فاز الأهلي على أهلي جدة 3-0 في نصف النهائي.

خسر الأهلي من الشباب في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل بهدف لمثله.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.



خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

المشاركة التاسعة للأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

كأس العالم للأندية باليابان 2005

وحصد الأهلي المركز السادس والأخير في المشاركة الأولى له في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في البطولة التي أقيمت في اليابان، حيث خسر مباراتين الأولى كانت أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف ثم أمام فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية باليابان 2006

ونجح الأهلي في ثاني مشاركاته بالمونديال، في حصد المركز الثالث في عام 2006 بالبطولة التي أقيمت في اليابان، حيث فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين دون رد ثم خسر أمام فريق إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف وفاز بعدها أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم للأندية اليابان 2008

وعاد الأهلي إلى المركز السادس والأخير مرة أخرى في ثالث مشاركاته بالمونديال في عام 2008 التي أقيمت في اليابان حيث خسر أمام فريق باتشوكا المكسيكى برباعية مقابل هدفين ثم خسر أمام فريق ديلاند يونايتد الأسترالي بهدف نظيف.

كأس العالم للأندية باليابان 2012

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية باليابان عام 2012 وذلك في رابع مشاركاته بالمونديال حيث فاز على فريق هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف ثم خسر أمام فريق كورنيانز البرازيلي بهدف نظيف وخسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بهدفين دون رد.

كأس العالم للأندية في المغرب 2013

وحصل الأهلى على المركز السادس في نسخة عام 2013 التي أقيمت في المغرب في خامس مشاركته بالمونديال حيث خسر أمام فريق جرانيد الصيني بهدفين نظيفين ثم خسر أمام فريق مونتيري المكسيكي بخماسية مقابل هدف.

كأس العالم للأندية في قطر 2021

وحصد الأهلي المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية في قطر 2021، حيث فاز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بهدفين نظيفين وفاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

كأس العالم للأندية في الإمارات 2022

وحصد الأهلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022 حيث فاز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف ثم خسر أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين وفاز على فريق الهلال السعودي برباعية نظيفة.

كأس العالم للأندية المغرب 2023

وحصد الأهلي المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 حيث فاز فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول ثم فاز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي ثم خسر أمام فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.