الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل اعتدى على كلب بسلاح أبيض في المقطم

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس عاطل لقيامه بالاعتداء على كلب باستخدام سلاح أبيض - مطواة - بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول عدد من المستخدمين لمقطع فيديو عبر موقع «إنستجرام»، يتضمن تعدي أحد الأشخاص على «كلب» محدثًا إصابته بالقاهرة.

 

وقالت إنه بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة 

وفق القانون تصادر كل المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، وإذا اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

 

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون.

 

وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

 

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

 

وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

 

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نيابة الخليفة والمقطم النيابة العامة قسم شرطة المقطم

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