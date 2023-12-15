وزيرة الهجرة تهنئ أحد شباب مركز ميدسي بعد فوزه بالمسابقة الدولية للزعامة الشعبية

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أحد شباب مركز "ميدسي" التابع لوزارة الهجرة كيرياكوس ملاك إسحاق عضو المركز رئيس مشروع "مدن الأبطال فولجاجراد – بورسعيد" للتبادل الطلابي الثقافي والحضاري بين مصر وروسيا، الذي يجرى تنفيذه تحت رعاية السفارة المصرية بموسكو ومحافظة فولجاجراد بعد فوز مشروعه بالمركز الثالث

واكدت الوزيرة أنه تم اختياره من مركز الزعامة الدبلوماسية في أوزبكستان وتكريمه من ضمن المنافسين

وقالت الوزيرة " كيرلس طالب بكلية الطب في جامعة فولجاجراد الروسية ورئيس مشروع "مدن الأبطال فولجاجراد – بورسعيد" للتبادل الطلابي الثقافي والحضاري بين مصر وروسيا، الذي يجرى تنفيذه تحت رعاية السفارة المصرية بموسكو ومحافظة فولجاجراد والمركز الثقافي المصري الروسي بالقاهرة والإسكندرية وجامعة بورسعيد.

Advertisements

واضافت وزيرة الهجرة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "شباب مركز "ميدسي" اللي مشرفينا ومشرفين مصر في كل مكان بالعالم".

وزارة الهجرة،فيتو

واضافت الوزيرة أن المشروع شارك في المسابقة الدولية للزعامة الشعبية والدبلوماسية في روسيا في دورها الثاني، وهي مسابقة تحت رعاية مجلس الشعوب الأوراسية ومجلس الشعوب الروسية والحكومة الفيدرالية الروسية وبيت شعوب روسيا، وكانت لها عدة تحديات للوصول المرحلة النهائية، وتم التأهل للمرحلة النهائية مع ٢٩ مشارك من عدة دول.

واضافت الوزيرة “ كيرياكوس أول مصري يشارك في هذه المسابقة وأصغر مشترك كمان، وحصل على المركز الثالث في المسابقة وتم اختياره من مركز الزعامة الدبلوماسية في أوزبكستان وتكريمه من ضمن المنافسين”.

واختتمت حديثها قائلة “ألف مبروك لـ كيرياكوس ودايما رافع راية وطنك ومصدر فخر لينا”.