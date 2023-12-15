يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

يمتاز الاشتراك الكيلومتري للسكك الحديد عن نظيره العادة بكونه يتيح إمكانية الحجز على العربات المكيفة بكافة أنواعها.

حيث أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقيادات السكك الحديدية بتسهيل إجراءات الحصول على اشتراكات السكك الحديد للركاب وللطلبة على مستوى الجمهورية بما يساعد في توفير وسائل مواصلات جيدة بأسعار مناسبة للطلبة.

ونسقت الهيئة القومية للسكك الحديدية مع كافة المحطات الرئيسية لتسهيل إجراءات إصدار الاشتراكات وذلك للتيسير على الركاب بما يساهم في تقديم خدمة مميز لراكب السكك الحديدية.

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وحصلت فيتو على قائمة بأسعار الاشتراكات لسكك حديد مصر بنظام الكيلومتر وجاءت كالتالي:

الدرجة الأولى

169 جنيهًا -- 2000 كيلومتر

244 جنيهًا -- 3000 كيلومتر

339 جنيهًا -- 5000 كيلومتر

569 جنيهًا -- 10000 كيلومتر

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الدرجة الثانية

158 جنيهًا -- 2000 كيلومتر

195 جنيهًا -- 3000 كيلومتر

263 جنيهًا -- 5000 كيلومتر

436 جنيهًا -- 10000 كيلومتر



سعر الاشتراك القاهرة كفر الزيات بدون كيلومتري

12 شهرًا 1040 جنيها.

3 شهور 404 جنيهات.

أسعار الاشتراكات لسكك حديد مصر بنظام الكيلومترات

وحصلت فيتو على قائمة بأسعار الاشتراكات لسكك حديد مصر 2023:

الدرجة الأولى

169 جنيهًا مسافة 2000 كيلومتر

244 جنيهًا مسافة 3000 كيلومتر

339 جنيهًا مسافة 5000 كيلومتر

569 جنيهًا مسافة 10000 كيلومتر



الدرجة الثانية

158 جنيهًا مسافة 2000 كيلومتر

195 جنيهًا مسافة 3000 كيلومتر

263 جنيهًا مسافة 5000 كيلومتر

436 جنيهًا مسافة 10000 كيلومتر



سعر الاشتراك القاهرة كفر الزيات بدون كيلومترات

12 شهرًا 1040 جنيهًا.

3 شهور 404 جنيهات.



وتستطيع السفر به كل يوم.

سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى الحوامدية، 155 جنيها لقطارات تحيا مصر، و225 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و1665 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى البدرشين، 155 جنيها لقطارات تحيا مصر، و295 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و1665 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى العياط، 160 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و1665 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى المتانية، 160 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى ميت القائد، 160 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى كفر عمار، 180 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى القطوري، 180 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى الحوامدية، 155 جنيها لقطارات تحيا مصر، و225 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و1665 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى البدرشين، 155 جنيها لقطارات تحيا مصر، و295 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و1665 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى العياط، 160 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و1665 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى المتانية، 160 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى ميت القائد، 160 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى كفر عمار، 180 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى القطوري، 180 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى الرقة، 180 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2115 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى الواسطي، 180 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2565 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى بني سويف، 225 جنيها لقطارات تحيا مصر، و430 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2565 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى الفيوم، 225 جنيها لقطارات تحيا مصر، و430 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2565 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطتي القاهرة / الجيزة حتى بني مزار، 295 جنيها لقطارات تحيا مصر، و565 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و3240 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى المنيا، 340 جنيها لقطارات تحيا مصر، و630 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و3690 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطتي القاهرة / الجيزة حتى أسيوط، 450 جنيها لقطارات تحيا مصر، و900 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و4815 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلاب من محطة العياط حتى بني سويف، 180 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2155 لقطارات ثالثة مكيفة.سعر اشتراك الطلبة من محطة العياط حتى الفيوم، 180 جنيها لقطارات تحيا مصر، و360 جنيها لقطارات ثالثة تهوية، و2155 لقطارات ثالثة مكيفة.

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