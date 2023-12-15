سموحة يتعادل سلبيا أمام الداخلية في الدوري

الدوري المصري ، انتهت مباراة سموحة والداخلية بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري علي ملعب السلام

أحداث المباراة

جاء الشوط الأول متساويا بين الفريقين في الاستحواذ علي الكرة وضياع الفرص

حيث أهدر إسلام جابر فرصة هدف محقق لفريق سموحة تصدي لها الزنفلي.

وعلي الجانب الآخر تصدي الهاني سليمان لفرصة هدف من أجويرو

وأضاع عبدالرحمن اجويرو فرصة هدفين محققين تصدي لهما الهاني سليمان، كما منع القائم فريق الداخلية من هدف أول عن طريق أحمد سيد غريب

تشكيل الداخلية

حراسة المرمي: الزنفلي

خط الدفاع: عطوه، محمود صابر، كريم يحي، ايهاب سمير

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خط الوسط: كبامبادي، حسونه، محمود عبدالعزيز، مهاب ياسر

خط الهجوم: أحمد سيد غريب، أجويرو

تشكيل سموحة

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمود وحيد، محمد ميدو، محمد مغربي، طارق علاء

خط الوسط: اسلام جابر، عمرو قلاوة، حمدي علاء

خط الهجوم: دحدوح، حسام حسن، فادي فريد

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري



وكانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، قررت في وقت سابق إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر الجاري، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر الجاري، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر الجاري، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط