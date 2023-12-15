الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1550 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الحرية في البحيرة

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية المجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الحرية بحوش عيسى على مدار، تم خلالها الكشف على 1550 مواطنًا مجانا من خلال وجود 10 عيادات طبية.

في إطار جهود محافظة البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

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وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم الأسرة - الأسنان - ضغط وتحليل دم )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.
 

 

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قافلة طبية البحيرة مجاني اخبار حوش عيسي

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