أسعار الذهب اليوم الجمعة في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات، ارتفعت أسعار الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق بصورة طفيفة.

سعر الذهب في الإمارات، وفقًا لآخر تحديث له داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 253 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 232 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 221 دراهما.

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بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 190 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1774 درهمًا

مبيعات الذهب في الإمارات خلال 9 شهور

بلغ حجم مبيعات الذهب في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 نحو 37.8 طن بقيمة تقدر بنحو 9.5 مليار درهم، وفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب»، الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وحسب التقرير الذي صدر أمس، استحوذت المجوهرات على 78% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بعد أن بلغ حجم مبيعاتها نحو 29.5 طن خلال الفترة المشار إليها.

وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 22% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وارتفعت مبيعات الأدوات المالية والسبائك بنسبة 31% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بنحو 6.3 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. الأدوات المالية.

وفصليًا، استقر إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجلًا 12.5 طن، مقارنة بنحو 12.8 طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتوزعت مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي بواقع 73.6% للمجوهرات، مقابل حصة 26.4% للأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب.