مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل
قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.
طعون الانتخابات الرئاسية
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.
تظلمات اللجان العامة
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
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