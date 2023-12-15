فيديو قاد الشرطة لجثته، شاهد لحظة استدراج عامل لطفل القليوبية طمعا في طلب فدية

حصلت “فيتو” على فيديو من كاميرات المراقبة بعد أن قاد الأجهزة الأمنية لكشف لغز اختفاء طفل في منطقة الخصوص، والعثور على جثته داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد أن قام صاحب شركة تسويق عقاري بمنطقة الخصوص بـ الإبلاغ عن اختفاء ابنه.

ورصدت الكاميرات، خروج المتهم من شارع منزل المجني عليه بصحبة الطفل، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بحجة شراء ملابس رياضية له، كما رصدت الكاميرات التفات المتهم يمينا ويسارا خوفا من أن يشاهده أحد من الجيران ولم يلاحظ الكاميرات بطول وعرض الشارع الذي يسير به، وعند الاتصال به من قبل والد المجني عليه أنكر نزوله للمنطقة وأنه في حدائق القبة ولم يشاهد الطفل، بحسب ما جاء على لسان والد المجني عليه في تصريحاته لـ "فيتو".

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وقال هشام رجب والد الطفل "سيف" إن المتهم من نفس منطقتهم، حيث كان يقف مع الأطفال في الشارع قبل ارتكابه الجريمة، وبعدها قام باستدراج نجله بحجة شراء ملابس رياضية له، وبعدها أخذه إلى شقة في منطقة الخصوص قريبة لنا وبعدها حاول ابنه الاستغاثة بالجيران لكنه قام بشنقه بحبل كان قد أعده لتوثيقه به من أجل اكتمال خطته في ان يخطف الطفل ويقوم بالاتصال بهم لدفع فدية مالية له مقابل سراح الطفل.

والد المجني عليه في حواره لفيتو

كاميرات المراقبة تحل لغز الجريمة

وأضاف "هشام" في حواره مع "فيتو"، أنه كان في وقت اختطاف نجله في مكتبه يباشر مهام عمله، وعندما عاد بعد اختطاف نجله بساعتين سأل على ابنه ليصطحبه إلى الدرس، لكن أولاد شقيقه أكدوا له أنه كان بصحبة "أحمد سراج" وعندما اتصل "بالمتهم" لسؤاله عن نجله أخبره بأنه لا يعلم عنه شيئا وأنه في منطقة حدائق القبة منذ يومين، وعندما أخبره بأن الجيران أكدوا له أن آخر مرة شاهدوا ابنه يسير معه أنكر وأغلق الهاتف في وجهه، وهو ما دفع الأب لاستشعار الخطر نحو نجله فذهب لكاميرات المراقبة التي رصدت استدراج المتهم للطفل واصطحابه معه.

الجثة في جوال

وتابع "الأب" بعدها قام بالتوجه لقسم الشرطة الخصوص لعمل محضر بخطف الطفل، وقامت المباحث في نفس اللحظة بالتوجه إلى مكان المتهم، وظلت تبحث عنه إلى أن وجدته في أحد الشوارع وفي يده جوال، وقبل أن ينقض عليه رجال المباحث صعد إلى أحد العقارات التي قام باستئجار شقة بداخلها لتنفيذ الجريمة فيها، وصعد لمكان الطفل والذي كان قد تخلص منه بعدما حاول الطفل الاستغاثة بالجيران، وعند دخول المباحث إلى الشقة وجدت الطفل قد فارق الحياة وعلى رقبته الحبل الذي قام المتهم بلفه حول عنقه.

والد الطفل

وأردف والد المجني عليه قائلا: في اعترافاته قدام النيابة قال إن الطفل حاول مقاومته وعندما فشل في السيطرة عليه قام بلف الحبل حول رقبته قاصدًا شنقه، وبعدها قام بشراء جوال ليقوم بوضع الجثة بداخله ومن ثم إلقائها في أحد المصارف أو المناطق النائية لإبعاد الشبهة عنه.



اعترافات المتهم

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: “استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكرة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص”.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا.

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقًا "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.