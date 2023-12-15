أحمد عادل: الأهلي سيتخطى اتحاد جدة وكولر مطالب بتثبيت تشكيلة الفريق

أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أنه حقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر خلال فترة لعبه، مشيرًا إلى أنه كان محظوظا باللعب تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، والتواجد بجوار لاعبين كبار خلال الظهور الأول للأهلي في بطولة كأس العالم الأندية.

مواجهة اتحاد جدة صعبة

وقال ظهير النادي الأهلي الأسبق في تصريحات إذاعية: "بالطبع مباراة اتحاد جدة ستكون في غاية الصعوبة على النادي الأهلي، ولكن البطولة ليست غريبة على المارد الأحمر ولاعبيه، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المتمرسين، خاضوا مثل هذه المباريات الكبيرة من قبل".

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أداء الأهلي متذبذب

وأضاف أحمد عادل: "أداء الأهلي بالفعل متذبذب خلال الفترة الماضية، ولكن اعتقد أنه سيظهر بصورة جيدة وسيستطيع الفوز، ويجب على مارسيل كولر العمل خلال الفترة المقبلة وبداية من اليوم، تثبيت التشكيل وعدم بعثرة الأوراق، مثلما حدث خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في تراجع مستوى وأداء الفريق".

فريق اتحاد جدة السعودية، فيتو

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق اتحاد جدة السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة اتحاد جدة السعودي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

غيابات الأهلى عن مباراة اتحاد جدة

ويغيب عن الأهلى فى مباراة اتحاد جدة كلًا من:رضا سليم ومحمود متولي ومحمد الضاوى كريستو وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومعتز محمد ومحمد زعلوك بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمباراة إتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

الأهلى يسعى إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة

ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اتحاد جدة بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقياده مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى واتحاد جدة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة الأهلى واتحاد جدة الى حكم الساحة الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، ويعاونه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد فاز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.