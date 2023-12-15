إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 1585 مترا بنطاق 4 مراكز في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز (الدلنجات - رشيد - كفر الدوار - المحمودية ) عن إزالة 11 حالة تعد بمساحة 1585 م2 في إطار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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عبارة عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1055 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بالدلنجات،حالة تعد بمساحة 250 م2 خارج الحيز العمراني عبارة عن شدات خشبية لعمل أعمدة وسقف خرساني بقرية الساحل برشيد، حالتي تعد بمساحة 180 م2 خارج الحيز العمراني بكفر الدوار عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وشدات خشبية وسملات خرسانية، حالة تعد بمساحة 100 م2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الحجري والاسمنت بنطاق قريه ديروط بالمحمودية.

جدير بالذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.



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