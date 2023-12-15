وزير العمل يقترح عقد ملتقى توظيفي بالسفارة المصرية بالرياض

عقد حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعًا مع وفدِ من أبناء الجالية المصرية في الرياض، من مُختلف القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية والمهنية والصحفيين.

وذلك بمقر السفارة المصرية بالرياض،خلال مُشاركته في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالسعودية، استقبله خلاله السفير المصري احمد فاروق رئيس البعثة،والقنصل العام طارق المليجى، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية ومكتب التمثيل العمالي بالمملكة، حيث شارك في اللقاء نحو 120 مصريًا يمثلون أبناء الجالية..

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أبناء الجالية المصرية بالمملكة

ووجه الوزير شحاتة الشكر والتقدير إلى أبناء الجالية المصرية بالمملكة على دورهم التاريخي،والإقبال الكبير على صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية،موضحًا أنهم ضربوا أروع الأمثلة في المُشاركة، كحق دستوري، وواجب وطني..

خدمة العاملين المصريين بالخارج

وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة،بدأ اللقاء بكلمة للسفير،حيث رحب بوزير العمل حسن شحاتة، وأثنى على جهود "الوزارة" فى خدمة العاملين المصريين بالخارج والتنسيق الدائم بين السفارة ومكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة العمل..

من جانبه قام الوزير شحاتة بالترحيب بأعضاء الجالية المصرية بالرياض والتى تعد أكبر تجمع مصرى خارج الوطن،وثروة حقيقية من الموارد البشرية.

العاملون المصريون بالمملكة

وأشار إلى رغبته فى سماع مشاكل العاملين المصريين بالمملكة ومقترحاتهم للعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية وكذلك الجهات السعودية المعنية بشؤون الوافدين.

وقال وزير العمل بأنه تم افتتاح وحدة "توعية ما قبل المغادرة " بوزارة العمل والتى تقوم بتوعية العامل بجميع حقوقه وواجباته وطبيعة العمل بالخارج،وقوانين العمل فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية،ولا يوجد ما يمنع من المزيد من التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية في هذا السياق..

وأضاف الوزير بأن تلك التأشيرات لا تظهر أمام وزارة العمل حتى يتم التحقق من صحتها والعمل على توثيق العمل بعدها ولكنها شأن خاص بالجهات السعودية وشركات السياحة.

وشدد الوزير على ضرورة عدم مساعدة راغبى المخالفة للسفر حتى لا تُصبح ظاهرة عامة وتسئ الى الشكل العام للمصريين بالخارج.

وأكد أن بوجود صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على الفيسبوك يتابعها أكثر من 35 ألف متابع يمكن التنسيق فيما بين تلك القنوات لنشر مزيد من الثقافة العمالية ووجه الوزير بالاستفادة من جميع الكوادر المصرية كل فى تخصصه..

ووعد الوزير بتبني مطالب أبناء الجالية المصرية بالسعودية وعرضها على وزير الموارد البشرية والبنك المركزى السعودي تسهيلًا على العاملين المصريين وحفاظًا على تحويلاتهم المالية من خلال تحويلها إلى البنوك المصرية دون الحاجة الى السوق السوداء لتحويل الأموال..

وأكد الوزير على أهمية التدريب المهنى للعاملين المصريين قبل السفر وفى هذا الاتجاه قامت وزارة العمل المصرية بتوقيع اتفاقية الفحص المهنى مع وزارة الموارد البشرية السعودية، وتجهيز مركز تدريب متخصص لإجراء اختبارات الفحص المهنى طبقا لمقاييس العمل المصرية والسعودية وعدم إمكانية سفر أى عامل قبل حصوله على شهادة اجتياز الاختبار واعتماد وزارة العمل لتلك الشهادة مما سيساعد فى رفع كفاءة العاملين المصريين.

وأكد الوزير على تضافر جهود الحكومة المصرية على استيعاب العمالة العائدة ومحاولة إعادة دمجها فى قطاع العمل الخاص داخل مصر أو تسهيل فتح مشاريع صغيرة لهم أو إعادة تدريبهم على مهن جديدة تمكنهم من الحصول على فرصة عمل جديدة بالخارج..

واقترح الوزير عقد ملتقى توظيفى بالسفارة على غرار ما تقوم به وزارة العمل بمصر يشارك فيه المستثمرين المصريين بالمملكة لمحاولة استيعاب العمالة المصرية بدلا من مغادرته الى مصر ورحب السفير والقنصل العام بالاقتراح، وسيتم تنفيذه بعد موافقة الجهات السعودية.