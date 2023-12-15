الجمعة 15 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ مطروح يتقدم عرض الفروسية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة (صور)

محافظ مطروح،فيتو
محافظ مطروح،فيتو

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بركوب الخيل ، وتقدم عرض الفروسية على هامش احتفالات العيد القومي الـ ١٠٨ لمحافظة مطروح.

وكان محافظ مطروح  أشعل شعلة إيقاد احتفالات العيد القومي ال١٠٨ لمحافظة مطروح، وسط تواجد كبير من أبناء محافظة مطروح والقيادات الشعبية والتنفيذية.

في سياق آخر تعد معركة وادى ماجد، التى اندلعت يوم 11 ديسمبر 1915، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام، من أشهر معارك المقاومة لأبناء البادية بصحراء مطروح، واستمرت المقاومة فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال، وحينها تكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم.

 

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