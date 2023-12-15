الجمعة 15 ديسمبر 2023
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سياسة

ندوة عن كيفية تفنيد الأدلة في القضايا الجنائية بنقابة المحامين

ندوة عن كيفية تفنيد
ندوة عن كيفية تفنيد الأدلة في القضايا الجنائية، فيتو

نقابة المحامين، عقدت لجنة الفكر القانوني، بالنقابة العامة للمحامين، ندوة قانونية تحت عنوان كيفية تفنيد الأدلة في القضايا الجنائية، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

كيفية تفنيد الأدلة في القضايا الجنائية

حاضر في الندوة المحامي سمير الششتاوي، محاضر القانون الجنائي بوزارة الداخلية، وتم منح الحاضرين شهادات حضور الندوة، وبعض الكتب القانونية، والمواثيق الدولية والدساتير العالمية.

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نقابة المحامين 

وتأتي هذه الندوة استمرارا لما دأب عليه نقيب المحامين عبدالحليم علام، من ترسيخ لقيم العلم وغرس حب الثقافة والاستطلاع لدى جموع المحامين خاصة الشباب منهم.

وتحقيقًا لشعار أفعال لا أقوال وهو عنوان المرحلة التي تعيشها النقابة العامة منذ تولي النقيب العام المسئولية.

المحامين، واستمرارًا لسلسلة الندوات التي تقوم بها لجنة الفكر القانوني برئاسة مقررها محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة.

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