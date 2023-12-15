أسراب الحمام والمريدين، إقبال هائل على ساحة ابوالحجاح في الأقصر (بث مباشر)

قدمت «بوابة فيتو» بثا مباشرا من ساحة أبوالحجاح بوسط مدينة الأقصر، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين من كل حدب وصوب ، للاستمتاع بأجواء مميزة ومختلفة في عطلة نهاية الأسبوع اليوم الجمعة.



وحرص عدد من أهالي الأقصر والمحافظات المجاورة على تأدية صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله يوسف بن عبدالرحيم والشهير بأبو الحجاج الأقصري، كما توافد المواطنون على مقام العارف بالله أبوالحجاح الأقصري لأخذ المباركات فى نوع يعد طقسا مهما لدي الأسر في الصعيد.

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ورسمت أسراب الحمام صورة جمالية من محيط ساحة أبوالحجاح بالأقصر، إذ حرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع الحمام، وسادت أجواء من الفرحة والسعادة بين الاسرات المتواجدة بساحة أبو الحجاج بالأقصر.



ويقع مسجد أبو الحجاج الأقصري، في الجانب الشمالي من معبد الأقصر، وتأسس المسجد في عهد الدولة الأيوبية عام 658 هـجرية، لأحد أشهر أقطاب التصوف الإسلامي السني الذي وفد من دولة العراق وهو الفقيه أبو الحجاج الأقصري الذي ولد في بغداد في مطلع القرن السادس الهجري وتوفي في الأقصر عام 642 هجريا.

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