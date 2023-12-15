تنفيذ دورة تدريبية في مجال الشمع بمراكز شباب الأقصر

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر -إدارة المشروعات وتدريب الشباب- دورة تدريبية حرفية في مجال الشمع بمركز شباب الزينية بحري، وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت شعار "علمنى حرفة " بمركز شباب الزينية بحرى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب.

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وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب، بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تحت إشراف جيهان عبداللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب محمد فتحي مدير إدارة شباب الزينية، وفريق عمل إدارة المشروعات وتدريب الشباب صفية على عطية وولاء محمود عبدالرحيم وأحمد زين العابدين، وأمنية عبدالمنعم مدربة المشروع.