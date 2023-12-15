الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تنفيذ دورة تدريبية في مجال الشمع بمراكز شباب الأقصر

جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو

 نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر -إدارة المشروعات وتدريب الشباب- دورة تدريبية حرفية في مجال الشمع بمركز شباب الزينية بحري، وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت شعار "علمنى حرفة " بمركز شباب الزينية بحرى.    

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات  صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب.

Advertisements

وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم علي الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب، بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تحت إشراف جيهان عبداللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب محمد فتحي مدير إدارة شباب الزينية، وفريق عمل إدارة المشروعات وتدريب الشباب صفية على عطية وولاء محمود عبدالرحيم وأحمد زين العابدين، وأمنية عبدالمنعم مدربة المشروع. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر دورة تدريبية حرفية الشمع مجال الشمع محافظ الأقصر

مواد متعلقة

افتتاح مسجد الفتح طافورة بقرية البغدادي في الأقصر

مدير الشباب والرياضة بالأقصر: برنامج اعرف بلدك يهدف إلى زيارة المعالم السياحية

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 28

تكريم 1600 من حفظة القرآن الكريم بقرية طفنيس في الأقصر

ضبط 6400 عبوة كريم شعر منتهية الصلاحية و2400 قطعة كيك أسفنج بدون مستندات بالأقصر

استرداد وحدة سكنية تم استغلالها بدون وجه حق بمدينة طيبة الجديدة

محافظ الأقصر يوجه بتطبيق الغرامات الخاصة باسترداد حقوق الدولة

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك بمعرض Food Africa

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية، موعد تشكيل الحكومة الجديدة

إصابة وائل الدحدوح مراسل الجزيرة برصاص الاحتلال في غزة (فيديو)

جماعة الحوثي تكشف تفاصيل استهداف سفينتين متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي

قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة، التاريخ الكروي في صالح أندية عرب آسيا

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

روائع الزمن الجميل في معرض لوحات «فن مصر» بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

تفاصيل أزمة التصريحات المنسوبة لـ كاملة أبو ذكري بشأن رفضها العمل مع تامر حسني

محلل سياسي: شدة المقاومة تجبر أمريكا على البحث عن حل لأزمة غزة ‏

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جواز السفر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات والمشاكل

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

المزيد
الجريدة الرسمية