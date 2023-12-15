انطلاق احتفالية العيد القومي الـ 108 لمحافظة مطروح (صور)
انطلقت احتفالية العيد القومي الـ 108 لمحافظة مطروح، وذلك بديوان عام محافظة مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ونائبته الدكتورة دينا عثمان والمهندس حسين السنيني السكرتير المساعد للمحافظة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب وعددا من الأجهزة التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.
وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو عن إنجازات محافظ مطروح خلال 4 سنوات.
وخلال الفعاليات وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى التربية والتعليم بتخصيص طابور الصباح والحصة الأولى لتعريف الطلاب بمعركة وادي ماجد الذي انتصر فيها أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.
في سياق آخر تعد معركة وادى ماجد، التى اندلعت يوم 11 ديسمبر 1915، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام، من أشهر معارك المقاومة لأبناء البادية بصحراء مطروح، واستمرت المقاومة فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال، وحينها وتكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم.
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