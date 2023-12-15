الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي،
أرملة وائل الإبراشي، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر هوية المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعدما اعتدت عليها بواسطة سكين، وحاولت قتلها بمسكنها في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة مساء أمس.

 

محاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تدعى ميرفت.ب، وتعمل كوافيرة وتقيم في منطقة عرب الوالدة، وأنها أحرزت سكينا، دون مسوغ قانوني من الناحية الحرفية أو المهنية، وشرعت في قتل سحر الإبراشي زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

 

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

وكشف المحامي فهد مرزوق أنه سيتم إخضاع المتهمة للاختبارات النفسية والعقلية للتأكد من سلامة قواها العقلية، فإذا تبين إصابة المتهمة بأي مرض عقلي، سيتم إيداعها في مستشفى الأمراض النفسية، أما إذا ثبت سلامة قواها العقلية، فسيتم معاقبتها بجريمة الشروع في القتل.

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وقال: تعاقب المتهمة وفق المادة 46 التي نص على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.


كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
 

تفاصيل تعرض أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة القتل

وتعرضت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة قتل من قبل إحدى السيدات، تعرضت لها بسلاح أبيض “سكين”، بعدما قامت باقتحام منزلها وتهجمت عليها، واستدعت أرملة الإبراشي أمن الكمبوند، وطلبوا الشرطة التي ألقت القبض عليها واقتادتها للقسم وهناك ادعت أنها تعمل صحفية وتعالج نفسيا.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أرملة الإبراشي والتي قالت: في يوم الحادث، فوجئت أنا ووالدتي بطرق شديد على الباب بحالة هستيرية "افتحوا يا إما هطلب البوليس"، فتحت أمي الباب، وطلبت السيدة مقابلتي، خرجت لها، قالت لي إن الإعلامي وائل الإبراشي لم يمت، وأنه وعدني بالزواج، وسأنتقم منك أنتِ وابنتك.

 

وتابعت: طلبنا أمن الكمبوند ولاحظ أحدهم السيدة وهي تلقي شنطة من يديها، فاكتشفوا أن الشنطة بها سكين، فتحفظوا عليها وحضرت الشرطة وألقت القبض عليها. 

 

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