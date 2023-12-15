الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

البنزرتي يقود الوداد المغربي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

البنزرتي، فيتو
البنزرتي، فيتو

نجح مجلس إدارة الوداد المغربي، اليوم الجمعة، في إنهاء التعاقد بالمدرب عادل رمزي، وإعلان فوزي البنزرتي مديرا فنيا.

البنزرتي مدربا للوداد

وسيرافق المدرب التونسي المخضرم الفريق البيضاوي في رحلته بتنزانيا، لملاقاة سيمبا الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستكون هذه المرة الرابعة التي يشرف فيها البنزرتي على الوداد، الذي توج معه بلقبي الدوري المحلي والسوبر الإفريقي، وسيكون معه ابن الفريق محمد مديحي كمساعد في المباراة المقبلة.

Advertisements


يذكر أن الوداد يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 3 نقاط، بفارق 4 نقاط عن أسيك ميموزا الإيفواري المتصدر، ونقطة عن جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل سيمبا التنزاني الترتيب بنقطتين.

وفاز فريق الوداد المغربي بهدف نظيف أمام سيمبا التنزاني في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأقيمت على إستاد مراكش.

 

أحداث المباراة

استحوذ لاعبو الوداد على مجريات المباراة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص في مباراة شهدت تألق حارس مرمي فريق سيمبا.

وأضاع يحيى جبران ركلة جزاء للفريق الودادي في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وخطف زكريا دراوي هدف الوداد في الوقت القاتل في الدقيقة 95 ليحصد الفريق الفوز الأول في دور المجموعات.

 

تشكيل الوداد 

حراسة المرمى: مطيع.

خط الدفاع: هشام، حركاس، أبوالفتح، عطية الله.

خط الوسط: جبران، دراوي، منتصر.

خط الهجوم: الهوني، سيف الدين، سامبو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

أسيك ميموزا الايفواري الوداد المغربي الوداد المغرب دوري أبطال أفريقيا فوزي البنزرتي مجموعات دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

تشابي ألونسو: لن أبكي بسبب أمم أفريقيا

تغريم مورينيو 20 ألف يورو بسبب انتقادات الحكام بالدوري الإيطالي

كأس العالم للأندية، موعد فتح المدرجات أمام جماهير الأهلي واتحاد جدة

الوداد يفوز بهدف نظيف على سيمبا التنزاني في الوقت القاتل بدوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

بيان عاجل لـ 14 دولة بشأن الضفة الغربية

مصدر: الزمالك يحتاج 150 مليون جنيه لحل أزمة القيد

شعبة الذهب: ارتفاع كبير في الأسعار عالميا

عزل بايدن، الكونجرس يحاصر الرئيس الأمريكي، والمادة 25 من الدستور كلمة السر، وكيفية نقل السلطة من الرئيس

طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

البنزرتي يقود الوداد المغربي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 16-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

المزيد
الجريدة الرسمية