البنزرتي يقود الوداد المغربي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

نجح مجلس إدارة الوداد المغربي، اليوم الجمعة، في إنهاء التعاقد بالمدرب عادل رمزي، وإعلان فوزي البنزرتي مديرا فنيا.

البنزرتي مدربا للوداد

وسيرافق المدرب التونسي المخضرم الفريق البيضاوي في رحلته بتنزانيا، لملاقاة سيمبا الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستكون هذه المرة الرابعة التي يشرف فيها البنزرتي على الوداد، الذي توج معه بلقبي الدوري المحلي والسوبر الإفريقي، وسيكون معه ابن الفريق محمد مديحي كمساعد في المباراة المقبلة.

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يذكر أن الوداد يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 3 نقاط، بفارق 4 نقاط عن أسيك ميموزا الإيفواري المتصدر، ونقطة عن جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل سيمبا التنزاني الترتيب بنقطتين.

وفاز فريق الوداد المغربي بهدف نظيف أمام سيمبا التنزاني في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأقيمت على إستاد مراكش.

أحداث المباراة

استحوذ لاعبو الوداد على مجريات المباراة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص في مباراة شهدت تألق حارس مرمي فريق سيمبا.

وأضاع يحيى جبران ركلة جزاء للفريق الودادي في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وخطف زكريا دراوي هدف الوداد في الوقت القاتل في الدقيقة 95 ليحصد الفريق الفوز الأول في دور المجموعات.

تشكيل الوداد

حراسة المرمى: مطيع.

خط الدفاع: هشام، حركاس، أبوالفتح، عطية الله.

خط الوسط: جبران، دراوي، منتصر.

خط الهجوم: الهوني، سيف الدين، سامبو.