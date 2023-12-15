ليفاندوفسكي يتلقى عرضا ضخما من السعودية وزوجته تكشف التفاصيل

تلقى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني عرضا بمقابل مادي ضخم من المملكة العربية السعودية من أجل الانتقال إلى أحد الأندية هناك في الصيف الماضي.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية تلقى المهاجم البولندي عرضا بمقابل 150 مليون يورو في الموسم الواحد للعب إلى أحد الأندية بدون ذكر من النادي.

أجرت "أنا ليفاندوفسكي" زوجة المهاجم البالغ من العمر 34 عاما حوارا وتحدثت فيه عن العرض وموقفها هي وزوجها من العرض المسبق وهل كان الثنائي موافق أم لا.

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وعلقت أنا لموقع "وان فوتبول" قائلة: "تستطيع القول إن كتالونيا هي منزلي ونتمنى أن نستمر في البقاء هنا لوقت طويل، لأن حياتنا اليومية هنا مختلفة تماما عن مدينة وارسو وميونيخ إذ تعلمنا هنا الاستمتاع بالحياة وأن الحياة تعاش مرة واحدة".

وبالتالي رفض ليفاندوفسكي العرض الضخم قبل عدم موافقة برشلونة وتم الاتفاق على البقاء مع البلوجرانا إذ يعتبره تشافي قائد داخل وخارج الملعب ومن أهم اللاعبين في غرفة خلع الملابس.



وتوج مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق بالدوري الإسباني والسوبر المحلي في الموسم الماضي بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف ليجا إذ سجل 23 هدفا وكان في منافسة مع كريم بنزيمة الذي أحرز 19 هدفا.

نادي برشلونة

وتستعد إدارة نادي برشلونة لمناقشة مستقبل تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية قد أثارت شكوكا حول استمرار تشافي مع برشلونة في ظل تراجع النتائج، على الرغم من تجديد عقده في سبتمبر الماضي، ليستمر حتى 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إسبانيا" فإن إدارة برشلونة حجزت طاولة في أحد المطاعم لتناول "عشاء عمل" يتم خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها مع تشافي.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يضغط برشلونة على تشافي، على الأقل في الوقت الحالي.ولا يزال مدرب البارسا يحظى بدعم خوان لابورتا رئيس النادي سواء في السر أو العلن، لكن في الوقت نفسه فإنه من غير المؤكد أن يظل في منصبه بعد انتهاء الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن لابورتا وباقي أعضاء مجلس الإدارة يدرسون خياراتهم حال رحيل تشافي، وعلى رأسها تعيين رافاييل ماركيز، مدرب الفريق الرديف، بعد انتهاء الموسم الحالي.