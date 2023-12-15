تشابي ألونسو: لن أبكي بسبب أمم أفريقيا

واصل باير ليفركوزن الألماني تألقه تحت قيادة المدرب تشابي الونسو، بفوزه الكاسح 5-1 على ضيفه مولده النرويجي، في ختام مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليكون الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في هذا الدور من البطولة.

الونسو وأمم أفريقيا

وأبدى الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، تفاؤله بقدرة فريقه على تجاوز غياب العديد من نجومه خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن يلعب ليفركوزن 6 مباريات خلال فترة البطولة القارية.

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وسيفتقد الفريق خدمات الثنائي النيجيري، فيكتور بونيفاس وناثان تيلا، والبوركيني إدموند تابسوبا، والإيفواري أوديلون كوسونو، والمغربي أمين عدلي، بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، لكن ألونسو يبدو غير منزعج.

وقال عقب الفوز على مولده، أمس الخميس: "أنا لا أبكي.. لست ضحية.. لدينا عدد كاف من اللاعبين الأكفاء".

ودفع ألونسو بعدد من العناصر البديلة في المباراة، لكنهم كانوا عند حسن الظن.

فقد ظهر نيكلاس لومب، الحارس الثالث، بشكل جيد للغاية، وصنع نواه مبامبا (18 عاما) هدفين، بينما أصبح كين إيزيكور أصغر لاعب ألماني يشارك في تاريخ الدوري الأوروبي، حيث يبلغ من العمر 16 عاما.

موعد قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي



وتقام قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي في 23 فبراير المقبل.

ويلتقي في دور الـ 16 أندية المركز الأول لمجموعات الدوري الأوروبي، مع الفائز من الأندية التي تخوض مباريات ملحق الدوري الأوروبي.

وتقام مباريات ملحق الدوري الأوروبي بين أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات مع الأندية المنتقلة للبطولة من دوري أبطال أوروبا.

ولن تشهد تلك المباريات مواجهات بين الفرق من دولة واحدة بحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

واختتم باير ليفركوزن، مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، بحصد العلامة الكاملة، وذلك بفوزه على مولده النرويجي 5-1 مساء الخميس.

وتأهلت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو للدور التالي بوصولها للنقطة 18 في صدارة المجموعة الثامنة.

وأفادت شبكة "سكواكا" بأن ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي أنهى مرحلة المجموعات بنسبة انتصارات بلغت 100%، مسجلا 19 هدفا واستقبل 3 آخرين.



بينما ذكرت شبكة "أوبتا" أن ليفركوزن حافظ على سلسلة اللا هزيمة الخاصة به هذا الموسم، بوصوله إلى 23 مباراة دون خسارة بمختلف البطولات حتى الآن.

مباراة واحدة تفصل ليفركوزن عن إنجاز تاريخي



وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة من الرقم القياسي للفرق الألمانية، والذي يمتلكه هامبورج بوصوله إلى 24 مباراة متتالية بلا خسارة في مستهل موسم 1982-1983.

وشهدت المباراة، مشاركة كين إزيكور لاعب ليفركوزن، ليصبح أصغر لاعب ألماني يشارك في اليوروبا ليج أو كأس الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، بحسب شبكة "أوبتا".

وحطم ناشئ ليفركوزن، الرقم السابق، الذي سجله يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند، محققا ذلك بعمر 16 عاما و204 أيام.