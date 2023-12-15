الجمعة 15 ديسمبر 2023
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سياسة

الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

يترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الإثنين المقبل، الموافق 18/ 12/ 2023، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والتي تعقدها النقابة العامة للمحامين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

حلف اليمين للمحامين الجدد 
 

وتعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسماؤهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية، وهي: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة – 6 أكتوبر – بنها – شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».
 

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اتحاد المحامين العرب 
 

ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).
 

نقابة المحامين، وتعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين لزيادة المعاش، 20 ديسمبر 2023، وتفويض النقيب العام بتولي الإجراءات التنظيمية وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.

مجلس نقابة المحامين
وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

المحامين، أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

انعقاد عمومية نقابة المحامين 
ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26/11/2023.

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.

 

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