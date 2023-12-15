الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

من هو الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين الذي وافته المنية اليوم؟

الشاعر الكويتي عبد
الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين، فيتو

رحل اليوم عن عالمنا رمز من رموز الثقافة وهو الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين اليوم الجمعة وذلك بعد مسيرة ثقافية مليئة بالإنجازات.

 

عبد العزيز سعود

ويعد عبد العزيز سعود رئيس مجلس أمناء مؤسّسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافيّة، ورئيس مجلس أعضاء مؤسّسة البابطين الثقافيّة بالاتّحاد الأوروبي، كما أنّه عضو في العديد من المجالس والجمعيّات والرابطات الناشطة في مجالات مختلفة.

وحاز على أكثر من 14 شهادة دكتوراه فخريّة عربيّة وأجنبيّة، من قبل عدد من الجامعات المرموقة تقديرًا  لجهوده في المجال الثقافي والعمل الخيري الإنساني كما نال العديد من الأوسمة الرفيعة والدروع والجوائز تقديرًا لما قام به من جهد في ميدان الثقافة.

Advertisements

 

مولد عبد العزيز سعود

 

وقد ولد عبدالعزيز سعود البابطين عام 1936، وهو من رجال الأعمال المعروفين في الكويت وله نشاط تجاري وصناعي بارز في أوروبا، أمريكا، الصين، والشرق الأوسط، وله استثمارات عديدة ومتنوعة في عدد من الدول العربية.

وظهر اهتمامه منذ نعومة أظافره حيث برز اهتمامه الواسع بالثقافة والأدب والشعر العربي تأثرًا بوالده وأخيه.

 

دوره في ميدان الثقافة

وكان أحد الذين يحملون على عاتقهم مهمة نشر الثقافة العربية واللغة العربية، وله العديد من الجهود البارزة في شتى المجالات الثقافية، ولقد كان له دور واضح وبارز في مجال الثقافة والمعلومات والتعليم والتكنولوجيا.

 

إنجازاته بالتعليم

وقد أخذ على عاتقه مهمة دعم التعليم، ويتضح ذلك من خلال إنشائه للعديد من المدارس والكليات والمعاهد في الكثير من البلدان، والتي قاربت أعدادها على (20) منشأة تعليمية.

كما أسس بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات العليا عام 1974م، بالإضافة إلى العدد الكبير من الدورات التعليمية والتدريبية للغة العربية وللشعر العربي سواء داخل دولة الكويت وخارجها.

 

وفي ظل عالم التكنولوجيا الذي نعيشه اهتم عبدالعزيز سعود بالتكنولوجيا الحديثة وحرص على الاستفادة من هذه التقنيات في خدمة البحث العلمي ونشر الثقافة، وحرص على أن تكون المؤسسات الثقافية التي قام بإنشائها تستخدم أحدث التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لزائريها أو للمطلعين على مواقعها على شبكة الإنترنت، والاستفادة من هذه التقنيات في وصول المعلومات إلى المستفيدين منها بأسرع وأيسر الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثقافة العربية الشعر العربي مولد عبدالعزيز سعود عبدالعزيز سعود البابطين الشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود

الأكثر قراءة

تعمل كوافيرة، تفاصيل التحقيق مع المتهمة بمحاولة قتل أرملة الإبراشي

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

بيان عاجل لـ 14 دولة بشأن الضفة الغربية

مصدر: الزمالك يحتاج 150 مليون جنيه لحل أزمة القيد

شعبة الذهب: ارتفاع كبير في الأسعار عالميا

البنزرتي يقود الوداد المغربي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

عزل بايدن، الكونجرس يحاصر الرئيس الأمريكي، والمادة 25 من الدستور كلمة السر، وكيفية نقل السلطة من الرئيس

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مقلق في بحر حول برمودا

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 16-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 16-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 15-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج اضطراب الحالة النفسية بالأحاديث النبوية

فضائل الذكر وطرق التسبيح يوم الجمعة، احرص عليها

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز

المزيد
الجريدة الرسمية