من هو الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين الذي وافته المنية اليوم؟

رحل اليوم عن عالمنا رمز من رموز الثقافة وهو الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين اليوم الجمعة وذلك بعد مسيرة ثقافية مليئة بالإنجازات.

عبد العزيز سعود

ويعد عبد العزيز سعود رئيس مجلس أمناء مؤسّسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافيّة، ورئيس مجلس أعضاء مؤسّسة البابطين الثقافيّة بالاتّحاد الأوروبي، كما أنّه عضو في العديد من المجالس والجمعيّات والرابطات الناشطة في مجالات مختلفة.

وحاز على أكثر من 14 شهادة دكتوراه فخريّة عربيّة وأجنبيّة، من قبل عدد من الجامعات المرموقة تقديرًا لجهوده في المجال الثقافي والعمل الخيري الإنساني كما نال العديد من الأوسمة الرفيعة والدروع والجوائز تقديرًا لما قام به من جهد في ميدان الثقافة.

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مولد عبد العزيز سعود

وقد ولد عبدالعزيز سعود البابطين عام 1936، وهو من رجال الأعمال المعروفين في الكويت وله نشاط تجاري وصناعي بارز في أوروبا، أمريكا، الصين، والشرق الأوسط، وله استثمارات عديدة ومتنوعة في عدد من الدول العربية.

وظهر اهتمامه منذ نعومة أظافره حيث برز اهتمامه الواسع بالثقافة والأدب والشعر العربي تأثرًا بوالده وأخيه.

دوره في ميدان الثقافة

وكان أحد الذين يحملون على عاتقهم مهمة نشر الثقافة العربية واللغة العربية، وله العديد من الجهود البارزة في شتى المجالات الثقافية، ولقد كان له دور واضح وبارز في مجال الثقافة والمعلومات والتعليم والتكنولوجيا.

إنجازاته بالتعليم

وقد أخذ على عاتقه مهمة دعم التعليم، ويتضح ذلك من خلال إنشائه للعديد من المدارس والكليات والمعاهد في الكثير من البلدان، والتي قاربت أعدادها على (20) منشأة تعليمية.

كما أسس بعثة سعود البابطين الكويتية للدراسات العليا عام 1974م، بالإضافة إلى العدد الكبير من الدورات التعليمية والتدريبية للغة العربية وللشعر العربي سواء داخل دولة الكويت وخارجها.

وفي ظل عالم التكنولوجيا الذي نعيشه اهتم عبدالعزيز سعود بالتكنولوجيا الحديثة وحرص على الاستفادة من هذه التقنيات في خدمة البحث العلمي ونشر الثقافة، وحرص على أن تكون المؤسسات الثقافية التي قام بإنشائها تستخدم أحدث التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات لزائريها أو للمطلعين على مواقعها على شبكة الإنترنت، والاستفادة من هذه التقنيات في وصول المعلومات إلى المستفيدين منها بأسرع وأيسر الطرق.