الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

المعمل الكيميائي يحدد مصير 42 متهما عثر بحوزتهم على مواد مخدرة بالجيزة

مواد مخدرة، فيتو
مواد مخدرة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإرسال المضبوطات التي عثر عليها مع 42 متهما من مواد مخدرة للمعمل الكيميائى، لإعداد تقرير وافي عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يتخذون من تجارة المخدرات سبيلا لتحقيق مكاسب سريعة، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وكرا لهم.

 

القبض على متجرى المواد المخدرة في الأهرام بالجيزة

 شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

 

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 42 قضية ضُبط خلالها (42) متهما وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "حشيش – هيروين – آيس" وكمية من الأقراص المخدرة).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

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وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

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قسم شرطة الأهرام عقوبة حيازة المخدرات اخبار الحوادث نيابة الجيزة

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