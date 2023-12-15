الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رياضة

موسيماني يتحدث عن وجهته المقبلة وحلمه الذي لم يتحقق

موسيماني، فيتو
موسيماني، فيتو

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي الأسبق، عن دخوله مجال التدريب بالصدفة، مشيرا إلى أنه يحلم بتحقيق لقب كأس العالم.

وقال موسيماني في مقابلة مع صحيفة "أثليتيك" الأمريكية: "لقد أصبحت مديرا فنيا بالصدفة، أردت أن أكون مدربا للأحمال لأنني لم أكن أبدا في أفضل حالاتي كلاعب، كنت أرغب دائما في الركض أكثر لكن لم أكن أعرف ماذا أفعل، لم يكن لدينا أشخاص يفهمون تدريبات محددة في كرة القدم، لقد اعتمدنا فقط على مدربين من ألعاب القوى".

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وأضاف موسيماني : "كنا نمارس رياضة الجري لمسافة 12 كيلومترا في الغابات والجبال، وهو الأمر الذي كنت أكرهه، يغطي لاعبو كرة القدم هذه المسافة على أرض الملعب ولكنها تتميز بالتوقف والبدء والقفز والالتواءات والتحرك جانبيا، لقد فضلت الدورات التدريبية التي تتضمن ذلك وجعلتني أفكر (لماذا لا يمكننا القيام بالأشياء بالكرة؟)، لذلك قررت أنني أريد أن أصبح مدربا يركز على تدريب كرة القدم".

وعن بداية مشواره التدريبي مع فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي عام 2001 قال: "لم أكن أعرف ماذا يجب أن أفعل عندما تم تعييني كمدير فني لفريق سوبر سبورت، عندما أقالوا المدرب السابق كانوا بالقرب من قاع ترتيب الدوري وانتهى بنا الأمر في المركز الثاني، لقد صدمت".

وتحدث موسيماني عن وجهته المفضلة قائلا: "ربما تكون وجهتي المفضلة التالية هي منتخب كبير، أود أن أستكشف، أنا مدفوع بالفوز بالأشياء في بلدان أو قارات مختلفة".

واستكمل: "أريد الفوز بكأس أمم أفريقيا وكأس العالم، ما فعله صديقي العزيز وليد الركراكي مع منتخب المغرب أظهر شيئا ما في داخلي، لكنني لن أغلق الباب أمام الأندية".

وأردف: "فرص النجاح في أوروبا أو الولايات المتحدة؟، دعونا نواجه الحقائق، إذا لم يتمكن باتريك فييرا من البقاء مع ناد كبير في أوروبا، فما هي فرصي؟ أنا لا أعيش في بلاد العجائب".

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