بيراميدز يوقع غرامات مالية على لاعبيه بعد التعادل أمام البلدية

قررت إدارة نادي بيراميدز، توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

وتعادل بيراميدز مع بلدية المحلة بهدفين لكل منهما في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والذي جرى على استاد الدفاع الجوي.

وجاء قرار توقيع العقوبة بعد فقدان نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، ومع ارتباط الفريق بمباريات هامة خلال الأيام المقبلة، ومواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، بجانب خوض مواجهات كأس السوبر المصري في الإمارات نهاية الشهر الجاري.

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ترتيب بيراميدز وبلدية المحلة بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة أما بلدية المحلة فيحتل الترتيب الـ 13 برصيد عشر نقاط.

عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز أمام بلدية المحلة

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

تشكيل بلدية المحلة أمام بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: السيد عوض - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: أحمد كهربا - ابراهيم شتا - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو حكيم.

خط الهجوم: حسام أشرف

وتواجد على دكة البدلاء: "محمود ماهر - كريم أشرف - محمد أشرف - عيد الناصر دي ماريا - حسام حسن - محمد عادل امو - وزضم - ماجد هاني - مؤمن أحمد".

غيابات بيراميدز أمام بلدية المحلة

وافتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

وكانت الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري قد شهدت تأجيل 4 مباريات من الجولة وهم مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري وفيوتشر مع المصري، والجونة مع بيراميدز، والأهلي مع زد.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي:

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة



