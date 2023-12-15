أزمة جديدة فى حزب الوفد بسبب مؤشرات النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

حزب الوفد، يبدو أن الأزمات فى بيت الأمة "حزب الوفد" لا تنتهى على مر الزمن والوقت فكل فترة هناك أحداث جديدة، والأزمة الحالية فى حزب الوفد بسبب مؤشرات النتائج الأولية لمرشح الحزب الدكتور عبد السند يمامة الذى خاض السباق ولم تعلن بعد النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

فبعد ظهور مؤشرات النتائج الأولية للانتخابات طالب الكثير من الأعضاء والقيادات رئيس الحزب بالرحيل وتقديم استقالته من رئاسة الحزب نظرا للنتائج الأولية وغير المرضية للحزب كأقدم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة على الساحة السياسية حاليا.

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ودعا عدد من قيادات وأعضاء الهيئة العليا فى حزب الوفد إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء القادم للهيئة العليا لمناقشة ما حدث فى الانتخابات الرئاسية والنتائج الأولية الغير مرضية للحزب فى هذه الانتخابات ويطالب البعض رئيس الوفد بالرحيل عن منصبه كرئيس لحزب الوفد وتقديم استقالته بسبب هذه النتائج وبعدها دعا رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة الهيئة العليا للانعقاد يوم السبت بعد القادم للانعقاد موضحا إلى أن الثلاثاء والأربعاء هناك طعون يتم تقديمها فى الانتخابات والأمر يتطلب النتائج الرسمية والنهائية وأيضا الطعون فيوم السبت هو الأفضل للاجتماع.

نتائج الانتخابات الرئاسية

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي إنه لا تعليق على أى مؤشرات فى الانتخابات لحين إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف يمامة لـ"فيتو": أنه سيتم تقييم الموقف بعد الإعلان الرسمى للنتيجة لافتا إلى أنه تمت الدعوة لاجتماع الهيئة العليا للحزب يوم السبت بعد القادم وبعد إعلان النتائج الرسمية.

انتخابات رئاسة الجمهورية

حزب الوفد، وأشار يمامة إلى أن الأربعاء القادم هناك طعون لمن يريد التقدم بطعن مضيفا أن هناك طعون ثلاثاء واربعاء فكيف نعقد اجتماع الأربعاء بناء على طلب البعض وهناك طعون.

وقال يمامة: سأطرح على الهيئة العليا نتيجة الانتخابات ويتم التقييم وخاصة أننا فى حزب سياسى ومؤسسى لافتا إلى أنه لا يجوز طرح الثقة فى رئيس الحزب حسب اللائحة وبعد النتيجة سيكون هناك القرار المناسب واضعين نصب أعيننا مصلحة الحزب ووحدته.

الانتخابات الرئاسية

وتابع: كثيرون من الوفديين لم يقفوا معى فى الانتخابات وما يشغلنا حاليا هو تقييم العملية الانتخابية ومستقبل الحزب فى الفترة المقبلة.

وأثارت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية حالة من الغضب بين قيادات وأعضاء حزب الوفد ودعا قيادات من الحزب لاجتماع طارىء الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الأمر.

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