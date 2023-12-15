تغريم مورينيو 20 ألف يورو بسبب انتقادات الحكام بالدوري الإيطالي

توصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وناديه روما، إلى اتفاق مع لجنة الادعاء بالاتحاد الإيطالي.

غرامة مورينيو



وسيدفع مورينيو وناديه روما، غرامة قدرها 20 ألف يورو، بعد الاتهامات التي وجهها المدرب البرتغالي لحكام مباراة فريقه مع ساسولو في الدوري الإيطالي.



وكانت لجنة الادعاء قد فتحت تحقيقا ضد مورينيو بعد أن اتهم حكم المباراة ماتيو مارسينارو بعدم امتلاكه "استقرار نفسي" لإدارة مباراة بهذا المستوى، وحكم الفيديو المساعد ماركو دي بيلو، الذي قال عنه "دائما يجلب الحظ السيئ لروما".

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وبعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين، تم تغريم مورينيو 20 ألف يورو، وهو المبلغ الذي سيتم تسليمه إلى الجمعية الإيطالية لمكافحة سرطان الدم والأورام اللمفاوية والورم النخاعي (AIL)، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيساهم به روما.

وقال النادي في بيان له: "يلتزم روما والمدرب عن اقتناع بتقييم مدعي الاتحاد، ويقبلان بالتراضي، التوصية بفرض عقوبة مالية سيتم تحويلها بالكامل لصالح جمعية سرطان الدم الإيطالية".

مورينيو يعرض نفسه لتدريب منتخب البرازيل

وبحسب ما ذكرته صحيفة “uol” البرتغالية، فإن جوزيه مورينيو مهتم من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب البرازيل ويعرض نفسه على السيليساو على الرغم أن الجيل الحالي يفتقر للموهبة وهو ما انعكس على نتائجه في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو يرى بأنه لن يقدم الجديد مع روما عقب قيادتهم لبطولة دوري المؤتمرات قبل عامين، ووصيف النسخة الماضية من الدوري الأوروبي، وهدفه الحالي صعودهم لدوري أبطال أوروبا.