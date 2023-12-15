الجمعة 15 ديسمبر 2023
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اقتصاد

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

ويندوز، فيتو
ويندوز، فيتو

 يعتقد العديد من مستخدمي نظام مايكروسوفت ويندوز إن مشكلة سقوط نسخة الويندوز من الحاسب الآلي تحتاج للذهاب لمركز صيانة لكن يمكنهم باتباع بعض الخطوات  إعادة تثبيت وتسطيب نسخة ويندوز بمفردهم فى المنزل دون الحاجة إلى فني الصيانة ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة تحميل نسخة جديدة لأنظمة ويندوز في المنزل من خلال اتباع عدد من الخطوات. 

طريقة تحميل نسخة ويندوز 

- يجب الحصول على نسخة ويندوز أصلية من نظام التشغيل لضمان عملها بكفاءة، ثم بعد ذلك يتم ضبط جهاز الكمبيوتر على الإقلاع من خلال الدي في دي أو الفلاش، ومن أجل اتباع خطوات تحميل نسخة ويندوز عند بداية تشغيل الكمبيوتر يتم الضغط على زر Delete، حتى تظهر شاشة زرقاء بها خيارات ويتم اختيار Advanced BIOS Features، ثم Enter.

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- بعد ذلك سوف تظهر خيارات أخرى، وهي تختلف من نظام إلى آخر، ولكن هذا عبارة عن ضبط إقلاع الجهاز علي الدي في دي أو الفلاش، بحيث يقوم الجهاز بالإقلاع من خلال الدي في دي وليس من خلال الهارد ديسك، لذلك فنحن سوف نبحث عن جملة Boot Devices، ثم اختيار dvd كـ First Boot Device ثم الرجوع للصفحة الرئيسية عبر الضغط علي زر ESC، ثم اختيار Save & Exit Setup، ثم الضغط على Y، ثم Enter وبذلك سوف يعاد تشغيل الجهاز.

- من بين خطوات تحميل نسخة ويندوز وضع الدي في دي أو الفلاش، وسوف يقوم الجهاز بالإقلاع عبر الدي في دي أو الفلاشة، وسوف تظهر رسالة تخبرك الإقلاع يتم الضغط على Enter لتبدأ عملية تثبيت نسخة الويندوز سواء 8 أو 8.1 أو 10.

 

- الانتظار حتى تظهر الشاشة بالأسفل، ثم اختيار لغة التثبيت والوقت والعملة ولغة الكي بورد أيضا ثم الضغط على Next وبعد ذلك ستظهر الشاشة التالية فيتم الضغط على Install.

- بعد ذلك ستظهر اتفاقية الاستخدام فيجب إضافة علامة التحقق بجوار الموافقة على البنود ثم الضغط على Next والآن ستظهر شاشة فيتم اختيار Custom لتثبيت ويندوز جديد تمامًا وضبط إعدادات التثبيت.

- بعد ذلك يتم اختيار القرص لتثبيت ويندوز 8 أو 10 عليه، ثم النقر عليه، ثم الضغط على Format، مع ملاحظة أن أي مواد على هذا القرص سوف تحذف بعد عملية الفورمات النقر عليه مرة أخرى، ثم الضغط على Next.

إذا كان القرص لا يحتاج إلى فورمات وبه مساحة فارغة، فيمكنك إلا تقوم بعمل فورمات له وبعد ذلك سيقوم الويندوز بالتثبيت بشكل تلقائي حتى الانتهاء وإعادة تشغيل الجهاز.

 

طريقة ضبط الإعدادات 

- بعد ذلك سيقوم الويندوز بطلب بعض الإعدادات منك كالحساب على مايكروسوفت أو إنشاء حساب على مايكروسوفت، وإنشاء اسم مستخدم وسيقوم الويندوز تلقائيًا بضبط بعض الإعدادات ثم سيتم الدخول إلى ويندوز.

 

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