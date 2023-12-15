الجمعة 15 ديسمبر 2023
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حوادث

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي،
أرملة وائل الإبراشي، فيتو

اتهمت سحر أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي سيدة بالتعدي عليها ومحاولة قتلها بسلاح أبيض في منطقة 6 أكتوبر، وأمرت النيابة بفتح التحقيق في الواقعة، وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، فما العقوبة المنتظر تطبيقها على المتهمة؟.

 

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمة بمحاولة قتل أرملة وائل الإبراشي

 

كشف المحامي فهد مرزوق أنه سيتم إخضاع المتهم للاختبارات النفسية والعقلية للتأكد من سلامة قواه العقلية، فإذا تبين إصابة المتهمة بأي مرض عقلي، سيتم إيداعها في مستشفى الأمراض النفسية، أما إذا ثبت سلامة قواها العقلية، فسيتم معاقبتها بجريمة الشروع في القتل.

 

وأوضح تعاقب المتهمة وفق المادة 46 التي نص على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
 

تفاصيل تعرض أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة القتل

وتعرضت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي وائل الإبراشي لمحاولة قتل من قبل إحدى السيدات، تعرضت لها بسلاح أبيض “سكين”، بعدما قامت باقتحام منزلها وتهجمت عليها، واستدعت أرملة الإبراشي أمن الكمبوند، وطلبوا الشرطة التي ألقت القبض عليها واقتادتها للقسم وهناك ادعت أنها تعمل صحفية وتعالج نفسيا.

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واستمعت جهات التحقيق لأقوال أرملة الإبراشي  والتي كشفته أنه في يوم الحادث، فوجئت أنا ووالدتي بطرق شديد على الباب بحالة هستيرية "افتحوا يا إما هطلب البوليس"، فتحت أمي الباب، وطلبت السيدة مقابلتي، خرجت لها، قالت لي إن الإعلامي وائل الإبراشي لم يمت، وأنه وعدني بالزواج، وسأنتقم منك أنتِ وابنتك.

 

وتابعت: طلبنا أمن الكومبوند ولاحظ أحدهم السيدة وهي تلقي شنطة من يديها، فاكتشفوا أن الشنطة بها سكين، فتحفظوا عليها وحضرت الشرطة وألقت القبض عليها. 
 

الأطباء تحفظ التحقيقات

أنهت نقابة الأطباء قضية الإعلامي الراحل وائل الإبراشي والجدل الذي استمر عاما كاملا بوجود خطأ طبي نتج عنه وفاة الراحل وائل الإبراشي وتحقيقات استمرت عاما وحفظت نقابة الأطباء التحقيق ضد الطبيب المعالج.

 

من جانبه قال الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الباطنة والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي إنه قد صدر عن لجنة التحقيق بالنقابة العامة لأطباء مصر قرار بحفظ الشكاوى المقدمة من السيدة  سحر أحمد محمود أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد الدكتور شريف عباس  لعدم وجود خطأ مهني.

 

وأوضح الطبيب المعالج في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن قرار اللجنة جاء  بعد عرض الأوراق على استشاري نقابة أطباء مصر وانتهت التحقيقات إلى أن الدراسات التي أجريت أثبتت أن الأدوية التي تم  وصفها لها تأثير فعال علي مرضى فيروس كورونا وفي خفض معدلات الوفاة وتزيد من فرص التعافي دون ظهور أعراض جانبية ولذا وجب التنويه.

 

وأصدر الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق بنقابة الأطباء  خطابًا إلى الدكتور شريف عباس استشاري الأمراض المتوطنة بشأن ما وصلت إليه نقابة الأطباء في التحقيقات في الشكاوى الواردة إلى نقابة الأطباء من السيدة سحر ارملة الإعلامي وائل الإبراشي ضد الدكتور شريف عباس.

 

وأكد الدكتور جمال عميرة رئيس لجنة التحقيق أنه بعد عرض الأوراق علي لجنة التحقيق تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود خطأ مهني.

 

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